Мы постоянно работаем над тем, чтобы ваши сайты становились ещё лучше, а работа с 🌱kvitly — проще и приятнее. Сегодня я рад представить небольшое, но очень важное обновление для конструктора форм — новый блок «Согласие».

Вы наверняка заметили, что вопрос согласия на обработку персональных данных становится всё более актуальным и обязательным, будь то в России, Беларуси или других странах.

Раньше, как я знаю, для этого приходилось использовать комбинацию из двух блоков — флажка и текстового поля, что, признаться, было не самым удобным решением и выглядело не всегда органично как в самой форме, так и при просмотре готового заказа.

Я потратил последние несколько дней, чтобы решить эту задачу, сделав процесс получения согласий проще, удобнее и нагляднее. Теперь в нашем конструкторе форм доступен специальный блок «Согласие».

Что изменилось?

Простота использования: Новый блок «Согласие» объединяет в себе все необходимые функции. Вам больше не нужно комбинировать несколько элементов.

Новый блок «Согласие» объединяет в себе все необходимые функции. Вам больше не нужно комбинировать несколько элементов. Гибкие настройки:

Вы можете задать заголовок , который будет виден при просмотре заказа, но не будет отображаться в самой форме, чтобы не перегружать её. Внутри блока есть поле для текста , куда вы можете добавить ссылку на вашу политику конфиденциальности или условия использования. Я предусмотрел возможность сделать блок как обязательным (например, для согласия на обработку персональных данных), так и необязательным (например, для подписки на рассылку).

Улучшенный вид:

В самой форме клиенты увидят простую галочку без лишних надписей , что делает форму чище и понятнее. При просмотре заказа мы будем отображать только заголовок согласия , исключая сам текст. Это уменьшит «шум» и, я надеюсь, позволит быстрее считывать информацию по заказу.



Я уверен, что это небольшое, но значимое улучшение поможет вам делать ваши сайты ещё более функциональными и соответствующими всем требованиям, а процесс получения заказов станет чуть более приятным.