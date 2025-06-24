Новое поле «Согласие» в конструкторе форм 🌱kvitly
Егор Курьянович для раздела Обновления
Мы постоянно работаем над тем, чтобы ваши сайты становились ещё лучше, а работа с 🌱kvitly — проще и приятнее. Сегодня я рад представить небольшое, но очень важное обновление для конструктора форм — новый блок «Согласие».
Вы наверняка заметили, что вопрос согласия на обработку персональных данных становится всё более актуальным и обязательным, будь то в России, Беларуси или других странах.
Раньше, как я знаю, для этого приходилось использовать комбинацию из двух блоков — флажка и текстового поля, что, признаться, было не самым удобным решением и выглядело не всегда органично как в самой форме, так и при просмотре готового заказа.
Я потратил последние несколько дней, чтобы решить эту задачу, сделав процесс получения согласий проще, удобнее и нагляднее. Теперь в нашем конструкторе форм доступен специальный блок «Согласие».
Что изменилось?
- Простота использования: Новый блок «Согласие» объединяет в себе все необходимые функции. Вам больше не нужно комбинировать несколько элементов.
- Гибкие настройки:
- Вы можете задать заголовок, который будет виден при просмотре заказа, но не будет отображаться в самой форме, чтобы не перегружать её.
- Внутри блока есть поле для текста, куда вы можете добавить ссылку на вашу политику конфиденциальности или условия использования.
- Я предусмотрел возможность сделать блок как обязательным (например, для согласия на обработку персональных данных), так и необязательным (например, для подписки на рассылку).
- Улучшенный вид:
- В самой форме клиенты увидят простую галочку без лишних надписей, что делает форму чище и понятнее.
- При просмотре заказа мы будем отображать только заголовок согласия, исключая сам текст. Это уменьшит «шум» и, я надеюсь, позволит быстрее считывать информацию по заказу.
Я уверен, что это небольшое, но значимое улучшение поможет вам делать ваши сайты ещё более функциональными и соответствующими всем требованиям, а процесс получения заказов станет чуть более приятным.
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
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