Новогодняя акция от Старонки! Крути колесо удачи и выиграй скидки и призы.
Ангелина Нехай для раздела Новости
Настало время волшебства и исполнения желаний! Многие любят получать неожиданные подарки в канун Нового Года. Поэтому наша команда решила вас порадовать приятными бонусами. Испытайте свою удачу и раскрутите колесо фортуны!
<p align="center">![акция](/blog/content/images/2020/12/holiday-market-gift-decorations.jpg)<p>
Вас ожидают:
- Скидки на размещение сайта от 10% до 50%. Мечтали создать сайт, но все не решались начать? Тогда самое время сделать себе подарок и начать зарабатывать в новом году.
- Индивидуальное создание сайта дизайнеров Старонки. Уже есть сайт или вы только планировали его создать? Тогда доверьте оформление опытному специалисту. Пусть ваши клиенты получат удовольствие от посещения ресурса.
- SEO-настройки сайта на Старонке. Получите прекрасную возможность оптимизировать свой сайт, чтобы он хорошо ранжировался в поисковике.
- Аудит сайта на Старонке от маркетолога и директора по развитию Сторонки. Не понимаете как улучшить сайт? Выиграйте обратную связь от наших специалистов. Они подробно напишут на что стоит обратить внимание и как доработать слабые стороны.
Проигравших нет! Каждый участник получает подарок. Осталось загадать желание и раскрутить колесо!
Ангелина Нехай
Специалист службы поддержки. Любитель зеленого чая и белого шоколада. Лесной обитатель и просто хороший человек.
