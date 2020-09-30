🔥 Еще один новый инструмент для продвижения вашего бизнеса! 🔥

Теперь создание эффективных рекламных объявлений для Google Ads и Яндекс.Директ стало ещё проще с новым инструментом генерации текстов от 🌱kvitly! 🚀

Что это значит для вас? С помощью нашего ИИ вы сможете быстро создавать тексты для поисковых объявлений, которые привлекают внимание и точно соответствуют вашей цели. Введите информацию о вашей кампании, выберите нужную платформу, и наш инструмент сгенерирует три уникальные идеи объявлений, оптимизированные для вашей аудитории.

✨ Как это работает?

Выбор платформы: Google Ads или Яндекс.Директ — выбирайте, где запускать рекламу.

Определение целей: ИИ предложит три варианта целей кампании, основываясь на данных о вашем бизнесе.

Создание текста: получите пять уникальных вариантов заголовков и текстов, которые можно использовать сразу.

Почему это важно? Платная реклама — это один из самых действенных способов привлечь новых клиентов. С нашим ИИ-инструментом вы не только создадите эффективные объявления за считанные минуты, но и будете уверены, что ваши тексты цепляют и соответствуют поисковым запросам.

Начните использовать новый инструмент 🌱kvitly и создавайте рекламу, которая работает! 📝💥