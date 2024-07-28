Согласитесь, редактировать сайт удобнее, когда в нем все самое необходимое логично распределено по отдельным секциям. Именно поэтому мы создали новый раздел для интернет-магазинов— «Управление». В нем вы можете отредактировать категории и бренды, настроить способы доставки, а также импортировать и экспортировать товары.

С появлением раздела «Управление» решилась проблема с лишними категориями и брендами! Теперь ненужные категории удаляются одним нажатием на кнопку. Более того, вам не придется искать где редактируются способы доставки. Достаточно зайти в раздел «Управление» и все будет у вас перед глазами. Также, тут можно подключить или сделать неактивными карточки товаров в настройках каталога.

Новый раздел вы найдете сразу под пунктом «Заказы». Чтобы отредактировать необходимый параметр, просто нажмите на него и перейдите к настройкам.

<p align="center">![каталог](/blog/content/images/2021/05/1-2.png)<p>

<p align="center">![интернет магазин](/blog/content/images/2021/05/2-1.png)<p>

<p align="center">![карточки товаров](/blog/content/images/2021/05/3-2.png)<p>

Если вы хотите видеть другие возможности или вам не хватает какого-то функционала, обязательно расскажите об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com.

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