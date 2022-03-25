Одностраничные
Дмитрий Волков для раздела Академия
Как вы уже, наверное, знаете «СТАРОНКА» — это то место в байнете, где рождаются и живут самые счастливые одностраничные сайты. Но… оказалось, что при упоминании слова «одностраничный», большинство людей не совсем понимают что это. Я, в свою очередь, хочу немного развеять пелену таинственности, нависшую над этим термином.
Одностраничный — название говорит само за себя, это сайт, состоящий из одной страницы, который при этом имеет полноценную функциональность.
Лэндинги?
Некоторые склонны путать одностраничные сайты с модным сейчас понятием «лэндинг» (от английского «landing page», что в переводе на русский означает «страница посадки»). Лэндинги существуют лишь с одной целью — превращение посетителя в покупателя; одностраничный сайт, в свою очередь, может иметь большой набор функциональных возможностей, который ограничен лишь полетом фантазии его создателя.
Я не буду глубоко вдаваться в описание таких явных преимуществ одностраничных сайтов как:
- минимально короткие сроки создания сайта;
- простота создания;
- невысокая стоимость создания;
- лёгкость управления.
Просто знайте — они есть.
Расскажу лучше вот о чём:
Никто не любит когда «льют воду»
Как правило, у начинающей компании не так много материалов о себе, размещая эту информацию на сайте с большим количеством страниц (разделов), компания рискует сделать свой сайт немного «жидковатым». Выглядит это примерно так:
А вот тот же сайт на одной странице:
Выбирая формат одностраничного сайта для своей компании, вы облегчаете жизнь своим посетителям и клиентам, а используя наш сервис, вы облегчаете жизнь еще и себе.
На мой взгляд, у любой современной компании должен быть свой сайт, а каким его делать — решать вам.
И на прощание
Предлагаю все одностраничные сайты, созданные на нашей платформе, называть — Старонками :) Ну раз все согласны, тогда пока.
P.S: Сайтики, сайтики… собираем сайтики...
Дмитрий Волков
Расскажу любому как можно обзавестись собственной «Старонкай».
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 14 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!