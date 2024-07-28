Первый год улучшения байнета

Друзья, год назад в этот день мы с трепетом сообщили, что запускаем наш сервис по созданию сайтов для бизнеса и поделились нашими планами. Сегодня я расскажу, что у нас получилось, а что нет. Вы помните, что мы исповедуем открытость и поэтому вас ждет вся правда и даже информация о наших финансовых успехах. Ну и, конечно, приоткрою завесу тайны о планах нашей компании на будущее.

Как это было?

В тот самый солнечный вторник 9 июня 2015 года, мы написали пост о запуске, разблокировали доступ к Старонке и сделали рассылку по ожидающим 500 пользователям. Заварили чай и стали ждать волну регистраций, которой, конечно, не последовало! За первый день у нас было около 30 регистраций, большая часть из которых наши друзья и знакомые.

За год у нас зарегистрировалось 1594 человека, которые создали 1651 сайт. Это вполне неплохой результат по входящему трафику, если считать, что большую часть года мы не рекламировались.

Реклама

Мы попробовали несколько каналов для рекламы. Во-первых, рекламу на асфальте, которая принесла нам полтора клиента и много драмы. Мы даже написали отдельный пост на эту тему. Во-вторых, мы покупали рекламу на TUT.BY и для нас она сработала достаточно плохо. Мы получили где-то 300 переходов и 30 регистраций, из которых клиентом стал только один человек. В-третьих, контекстная реклама, которая в нашем случае отлично работает и мы на собственном примере предлагаем её клиентам. Кстати, совсем недавно появилась возможность давать контекстную рекламу в Gmail и сейчас она работает даже лучше поисковой.

Кроме прямой рекламы, мы занимались и контент-маркетингом. Про нас написали популярные белорусские издания, такие как probusiness.by, marketing.by, hosters.by, kv.by и многие другие. Несколько раз выступали на конференциях. Например, есть отличное видео моего выступления в ПВТ. Мы даже засветились на ТВ в программе о перспективных белорусских стартапах. Это ли не успех?

Продажи

Одним из главных открытий этого года для нас стало осознание необходимости создания отдела продаж. Год назад нам казалось, что мы не такие и вообще у нас айти и люди сами будут приходить, и всё такое. Теперь-то мы понимаем, что для B2B-сервиса отдел продаж необходим и одна из наших основных задач на ближайший год — это построение хороших отделов продаж и успеха клиентов.

Весь год мы плавно изменяли своё коммерческое предложение. Если в самом начале мы могли помочь абсолютно любому клиенту с созданием сайта, то по прошествии некоторого времени, мы стали делать это только в том случае, если оплачивалось размещение на год, а теперь у нас настолько много работы, что мы решили брать деньги за помощь в создании сайта!

Сайты

Посчитать созданные сайты очень непросто. Огромное количество наших пользователей создает невероятно красивые и эффектные сайты. Но часто у них не хватает терпения довести дело до конца. Поэтому мы считаем только те сайты, которые оплачивали размещение — таких за год получилось 80.

Прямо сейчас на нашей платформе работает больше 100 сайтов!

Планы

Самое важное, что мы поняли за год общения с потенциальными и реальными клиентами, что конструктор сайтов не является решением всех проблем — это всего лишь инструмент, который должны дополнять другие инструменты вроде рекламы, обслуживания и т.д.

Миссия нашей компании состоит в том, чтобы помогать небольшим бизнесам развиваться и автоматизировать ежедневные бизнес-процессы с помощью IT-технологий.

Поэтому мы решили превратить наш проект в платформу, которая будет состоять из множества инструментов для бизнеса. Каждый из них вы сможете использовать отдельно или в связке со своими любимыми сервисами.

Мы совсем недавно завершили переезд Старонки на новую архитектуру и в ближайшие летние месяцы планируем запустить сразу несколько новых сервисов, а также сделать множество улучшений для самой Старонки. Например, мы планируем бесплатно раздавать SSL-сертификаты для сайтов, добавить возможность создания нескольких страниц на сайте и, наконец, запустить раздел продвижения сайтов!

Благодарности

Во-первых, хотелось бы поблагодарить наших клиентов, за доверие и постоянную поддержку нас в тонусе своими вопросами и пожеланиями. Вы всегда будете нашим маяком в развитии сервиса!

Во-вторых, за этот год мы познакомились с большим количеством людей, которые нам помогали и советами, и делом. Мы очень благодарны им за это! Кстати, теперь с запуском нашей платформы, нам потребуется ещё больше советов и дел, поэтому мы всегда рады новым знакомствам :)

Ещё раз спасибо за интерес к нашему проекту! А мы пошли дальше делать байнет лучше!