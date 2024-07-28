Оповещения о проблемах с расширениями

За последний год мы добавили десятки новых расширений для сайтов и интеграций с внешними сервисами. И чем больше их становится, тем чаще появляются ошибки при внедрении и работе. Поэтому мы решили добавить специальное оповещение, чтобы наши клиенты могли оперативно реагировать на такие проблемы.

Теперь, когда при обращении к внешнему сервису наша платформа будет получать какую-то ошибку, администратор сайта или интернет-магазина получит письмо, в котором будет указано расширение её вызвавшее и текст ошибки.

Сейчас система работает для расширений связанных с оповещениями о заказах, а также работой с платежными системами. В будущем, кроме оповещений на почту, мы планируем добавить ещё некоторые возможности для отладки расширений.

Готовы открыть свой интернет-магазин? Соберите его сами на 🌱kvitly — конструкторе интернет-магазинов с хостингом и онлайн-оплатами под белорусские законы.