Отправка письма клиенту после получения заказа или оплаты
Наталия Усова для раздела Обновления
Часто наши клиенты интересуются, как же автоматизировать процесс отправки писем клиентам, которые сделали или оплатили заказ. Ведь однообразные ответы каждому человеку отнимают очень много времени.
У нас уже есть интеграции со множеством платежных сервисов, при помощи которых вы можете получать платежи онлайн прямо с сайта. Достаточно только заключить договор с выбранным сервисом, подключить расширение в панели управления и все, можно работать.
Также есть возможность настроить отправку писем клиентам через специальные расширения. Но часто при настройке таких расширений возникает множество трудностей и вопросов. Поэтому мы решили упросить этот процесс и добавить собственное решение.
Рады представить вам новое расширение, которое позволяет создать простое текстовое письмо и отправить его клиенту после получения заказа или после его оплаты.
Теперь вы можете создать простой шаблон письма, а затем выбрать при каком событии оно будет отправлено вашему клиенту. В данный момент есть два события: получение заказа и получение оплаты.
В будущем мы планируем расширить настройки и предоставить возможность добавлять собственные события для отправки писем, а также добавить расширенный редактор шаблонов.
Ограничение по доставке.
Из-за правил по борьбе со спамом в интернете, каждый домен для отправки писем должен быть верно настроен и подтвержден. Это долгий и сложный процесс. Поэтому все оповещения уходят с нашего домена.
Обратите внимание, что в настройках вы можете указать адрес вашей электронной почты и получать ответы от клиентов уже на свою почту.
Подробную инструкцию по настройке и подключению расширения вы можете найти по ссылке
Мы всегда рады получать обратную связь об обновлении. Пишите на почту help@kvitly.com.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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