Представьте: вы заходите в кафе, предвкушая любимый десерт, а официант разводит руками — «закончился». Обидно, правда? В интернете такая ситуация называется ошибкой 404. Это тот случай, когда сервер говорит браузеру: «Я понял, что вы ищете, но этой страницы тут нет».

Мы в 🌱kvitly знаем, что для малого бизнеса каждая деталь важна. Давайте разберемся, почему эта ошибка появляется и как сделать так, чтобы она не портила жизнь вам и вашим клиентам.

Откуда она берется?

Чаще всего это происходит по простым причинам:

Опечатка. Пользователь просто промахнулся мимо нужной буквы в адресе.

Переезд. Вы удалили старую страницу (пост в блоге, товар) или поменяли её адрес, а ссылка в соцсетях или у партнёров осталась прежней.

Сломанная ссылка. Внутри вашего сайта закралась ошибка в адресе.

Почему это важно исправить?

Если таких «пустых» страниц станет много, поисковики (вроде Google или Яндекса) решат, что ваш сайт плохо работает, и станут реже показывать его в поиске. Но главное — это доверие. Клиент, который раз за разом видит «Страница не найдена», может просто уйти к конкурентам.

Что делать вам как владельцу сайта?

Не пугайтесь, всё поправимо. Вот несколько шагов:

Проверьте ссылки. Убедитесь, что все кнопки на сайте ведут туда, куда нужно.

Настройте редиректы. Если вы удалили товар или услугу, настройте перенаправление (редирект 301) на похожую страницу. Так пользователь не упрётся в тупик.

Сделайте классную страницу 404. Вместо скучного системного текста добавьте на неё немного юмора, ссылку на главную или строку поиска. Это поможет разрядить обстановку и удержит человека на сайте.

Следите за порядком. Пользуйтесь простыми инструментами: Google Search Console или Вебмастер Яндекса сами подскажут, где у вас «битые» ссылки.

Если вы просто зашли на чей-то сайт и увидели 404:

Проверьте, правильно ли написан адрес.

Попробуйте обновить страницу (иногда это просто минутный сбой).

Если очень нужно найти информацию — воспользуйтесь поиском по сайту.

Мы в 🌱kvitly верим, что технологии должны помогать, а не мешать. Ошибка 404 — это не катастрофа, а просто повод сделать ваш сервис чуть внимательнее к деталям.