Почему так важно иметь свой собственный сайт?

Когда у нас полным ходом шла работа над созданием нашего замечательного конструктора, мы решили не повторять ошибки других стартапов и не создавать продукт в отрыве от реальности и потребностей наших будущих клиентов, и пришли к выводу, что было бы неплохо как-то получать информацию от них — узнавать, что им нужно и что не так уж и важно. А так как у нас клиентская часть только была разработке, то единственная возможность совместить приятное с полезным была просто «собирать» сайты для клиентов самостоятельно, используя уже работающий конструктор.

Мы стали искать клиентов. И столкнулись с одной проблемой — очень часто наши потенциальные клиенты задают вопрос: «А зачем мне нужен сайт? У меня и так есть группа в вконтактике / страничка на каком-то там ресурсе / точка на Ждановичах / база клиентов / ко мне и так люди сами приходят»

После этих вопросов вспомнилась только цитата Билла Гейтса:

“Если вашего бизнеса нет в интернете, значит вас нет в бизнесе".

И это на самом деле так. Попробую объяснить почему важно создать сайт для своей компании.

Имидж и репутация

Каждый из нас в жизни сталкивался с ситуацией, когда нужно было заказать или купить что-нибудь в интернете, а всё что у вас было — это номер телефона или ссылка на профиль продавца в одной из социальных сетей. И непонятно, как узнать об отзывах предыдущих клиентов или о качестве услуг, гарантиях. Можно рискнуть и... прогадать. Другое дело, когда есть сайт, где можно узнать всё о продавце, понять стоит ли ему доверять. А теперь подумайте о своих клиентах — не думают ли они так же, когда хотят заказать услуги у вас? Какие гарантии вы можете предоставить им или как можно о вас думать серьезно, если у вас до сих пор нет собственного сайта?

Примерно вот так выглядит развитие Вашего бизнеса, когда у Вас нет сайта.

Привлечение новых клиентов

У Вас есть бизнес, но нет сайта. А это значит, что о Вас знают только те, кто уже пользовался Вашими услугами либо случайно узнал о Вас. В тоже время, мы знаем, что сейчас люди все чаще и чаще ищут необходимые товары и услуги в интернете. И если у Вас нет сайта, а у Вашего конкурента сайт есть, то к кому в итоге обратятся? Конечно, же не к Вам и не потому, что конкурент лучше чем Вы, нет — просто у него есть сайт, а у Вас — нет. Несправедливо, но кого здесь нужно винить?

Возможность продвижения ваших услуг

Другое ошибочное мнение о том, что достаточно группы в социальной сети, профилей на популярных тематических сайтах и клиенты сами к вам придут. Но на самом ли деле это так?

Чем Вы отличаетесь от других таких похожих групп в социальных сетях? Чем выделяетесь на фоне остальных мастеров, которые оказывают такие же услуги? Ничем!

Клиентам сложно Вас запомнить, потому что Вы — одни из многих. Группы в социальных сетях и профили на тематических сайтах — это, на самом деле, тоже хорошо, но Вы их никогда не сможете продвинуть — продвигать можно только собственный сайт. А продвигая собственный сайт, Вы можете достаточно быстро обойти всех Ваших конкурентов, пусть у них уже будут тысячи групп в социальных сетях или миллионы профилей, Вы можете быть на первом месте в результате поиска по виду ваших услуг.

*Легко выбрать где купить уголь, да? А чем выделяетесь Вы?*

Бесплатная реклама 24/7

Да, сайт — это самая дешевая (практически бесплатная) реклама в течение круглого года все 24 часа в сутки. Вы спите — ваши клиенты узнают информацию о Вас и о ваших услугах, Вы отдыхаете — ваши клиенты делают заказ на вашем сайте. Мне кажется, что это замечательно, а Вам?

Увеличение продаж

Здесь всё просто — собственный сайт практически всегда приводит к увеличению потока клиентов, а следовательно, и увеличению продаж и, в целом, прибыли.

Новые возможности для бизнеса

Может быть, это не совсем очевидно, но — это так. У Вас появляется возможность продвижения ваших товаров и услуг на новых и уже существующих рынках, формирование новых каналов сбыта, и самое важное — привлечение новых деловых партнеров. А это значит, что есть новые возможности для развития Вашего бизнеса.

Удержание Ваших клиентов и повышение их лояльности

Сайт-визитка — отличное место, где можно легко и просто поддерживать актуальную информацию о Ваших услугах, ненавязчиво показывать преимущества работы именно с Вами (различные видео и не только), экономить Ваше время и время ваших клиентов (им не нужно каждый раз задавать одни и те же вопросы, а Вам не нужно отвечать на одно и тоже), повышать лояльность Ваших клиентов (им легко связаться с Вами, Вам легко узнать чего они хотят, выявить слабые места и оперативно среагировать на изменения на рынке). Ваши клиенты стоят того, чтобы создать сайт-визитку для них.

Вот так клиенты в 21 веке реагируют на отсутствие сайта у компании.

Быстрый старт

Для того, чтобы начать зарабатывать через интернет — не нужен ни склад, ни офис, ни персонал. Ничего. Только сайт. А сделать сайт — это практически бесплатно по сравнению с ценами, например, на снятие офиса. Почему бы не попробовать?

P.S.

В итоге, можно сказать, что создание сайтов в наше время - это не необходимость, а уже обязанность. Если Вы, конечно, хотите выйти на новый уровень организации Вашего бизнеса, и не остаться всю жизнь на уровне одной из многочисленных групп в «вконтактике» или непонятного мастера, о котором ничего не известно кроме номера мобильного телефона.

Ваш сайт — это ваш имидж, репутация, индивидуальность, реклама, продажи и любовь клиентов.

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