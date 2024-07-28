С самого запуска Старонки у нас спрашивают, можно ли сделать с помощью нашего сервиса интернет-магазин. Мы даже добавили несколько специальных блоков, чтобы дать возможность создавать каталоги с небольшим количеством товаров. Но каждый раз, когда от нас уходил клиент, которому был необходим полноценный интернет-магазин с большим количеством разделов и корзиной, мы грустили и обсуждали как это можно исправить.

У нас было всего два варианта: добавить поддержку каталогов в наш конструктор лендингов или же сделать отдельный сервис, с использованием уже привычного визуального редактора. Чем больше мы погружались в тему, тем больше становилось понятно, насколько велики различия в подходах к созданию сайтов для продажи услуг и сайтов для продажи товаров. Именно поэтому мы решили не встраивать каталоги в Старонку, а запустить отдельный сервис — Кошык!

Ближайшие несколько месяцев мы будем вести трансляцию разработки и развития нашего сервиса так же, как делали 3 года назад со Старонкой. Вы всегда сможете узнать как у нас дела, а нам будет намного легче вести разработку, видя прогресс.

После двух лет, прошедших после запуска Старонки, мы внезапно осознали, что наша платформа уже содержит большую часть того, что нужно для хорошего сервиса, поэтому начинать мы будем не с нуля, а с портированной версии Кошыка, которая содержит визуальный редактор, три десятка расширений, привязку адресов, настройку мета-информации, систему для работы с заказами и множество других функций.

Мы начинаем работу над разделом товаров, а вы можете оставлять электронный адрес на главной странице, чтобы получить скидку на размещение сразу после запуска нашего Кошыка. А это случится уже в ближайшие пару месяцев. Честно!