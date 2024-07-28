Подключайте ЕРИП от Хуткi Грош с выгодой
Если вы решили начать развивать свой бизнес в интернете, у Старонки и платежного сервиса Хуткi Грош есть отличное предложение для вас! Получите скидку 25% на размещение сайта в конструкторе Старонка или конструкторе интернет-магазинов Кошык и подключите онлайн-платежи в ЕРИП через сервис Хуткi Грош без оплаты комиссии в течение первых двух месяцев.
Подключить ЕРИП через Хуткi Грош можно, имея расчетный счет в любом банке. Для подключения не надо ходить в банк, вся процедура происходит в онлайн-режиме и займет примерно полторы недели с момента обращения.
Специально для клиентов Старонки Хуткi Грош предоставляет особые условия – два месяца приема платежей без комиссии сервиса. Однако комиссия банка в размере 1-1,5% при этом сохраняется.
Скидка на размещение сайта
Для всех клиентов сервиса Хуткi Грош действует скидка на размещение сайта в конструкторах Старонка и Кошык и составляет 25%.
Также скидка распространяется на новых клиентов Старонки и конструктора интернет-магазинов Кошык, которые готовы подключить прием онлайн-платежей, заключив договор с агрегатором Хуткi Грош.
Действующим клиентам Старонки и Кошыка предоставляется скидка на размещение сайтов со следующего оплачиваемого периода, при заключении договора с сервисом Хуткi Грош.
Если вы уже являетесь клиентом Старонки и хотите подключить ЕРИП от Хуткi Грош, воспользуйтесь инструкцией для подключения
Как получить скидку на размещение сайта и подключение платежей
Если у вас еще нет сайта на Старонке и не подключены онлайн-платежи через ЕРИП от Хуткi Грош нужно:
- Зарегистрироваться в конструкторе сайтов Старонка или Кошык.
- Создать сайт и подключить к нему доменное имя. Подробнее о том, где можно купить домен и как его выбрать, можно узнать в нашей статье: «Покупка и регистрация домена».
- Оплатить сайт, используя промокод HUTKIGROSH на скидку 25%.
- Скачать и заполнить одну из предложенных анкет на подключение сервиса Хуткi Грош – для индивидуальных предпринимателей или для юридических лиц.
- Отправить анкету и копию свидетельства о регистрации ИП или юрлица на почту нашей технической поддержки help@kvitly.com и указать в теме письма “заявка на подключение ЕРИП”. После отправки анкеты в течение часа с вами свяжется специалист сервиса Хуткi Грош и подробнее расскажет о следующих шагах.
