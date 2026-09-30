Представьте: покупатель зашёл в ваш интернет-магазин за конкретной вещью, а товаров в каталоге — сотня. Листать категории долго, и часть посетителей просто уходит. Чтобы такого не случалось, в 🌱kvitly появился поиск по сайту.

Теперь на сайт и в магазин можно добавить строку поиска, которая находит сразу три вида контента: товары, страницы и статьи из блога.

Как это работает?

Посетитель нажимает на значок поиска в шапке сайта и вводит запрос — например, «свеча с ароматом лаванды» или «доставка».

Результаты появляются сразу и разделены по типам: сначала подходящие товары с фото и ценой, затем страницы сайта и статьи.

Один клик — и человек уже на карточке нужного товара или на странице с ответом на свой вопрос. Никаких лишних переходов по меню.

Как включить поиск?

Всё делается в пару кликов:

Откройте Дизайн-редактор и перейдите в раздел Меню и подвал.

и перейдите в раздел Меню и подвал. Затем перейдите в разел Поиск и переведите переключатель в активное состояние.

и переведите переключатель в активное состояние. Опубликуйте сайт — значок поиска появится в меню.

На мобильных устройствах иконка поиска размещается возле значка меню.

Кому это пригодится?

Больше всего поиск выручит тех, у кого на сайте много контента:

Интернет-магазинам с большим каталогом — покупатель находит товар за секунды, а не пролистывает десятки карточек. Кстати, если вы только планируете продажи онлайн, посмотрите, что умеет интернет-магазин на 🌱kvitly.

с большим каталогом — покупатель находит товар за секунды, а не пролистывает десятки карточек. Кстати, если вы только планируете продажи онлайн, посмотрите, что умеет интернет-магазин на 🌱kvitly. Сайтам услуг со множеством страниц — клиент быстро найдёт прайс, условия или контакты.

со множеством страниц — клиент быстро найдёт прайс, условия или контакты. Тем, кто ведёт блог — старые полезные статьи снова начинают работать. Если блога у вас ещё нет, его легко запустить с помощью раздела «Статьи».

Это включено в подписку?

Да! Поиск доступен на тарифах Базовый и Премиум без доплат.

Что дальше?

Это первая версия поиска, и мы уже думаем, как сделать его ещё удобнее. Если у вас есть идеи или пожелания — пишите нам, мы читаем каждое сообщение.

Включайте поиск и помогите своим клиентам находить нужное быстрее! 🔍