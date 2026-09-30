Поиск по сайту: покупатели найдут нужный товар за секунды
Наталия Усова для раздела Обновления
Представьте: покупатель зашёл в ваш интернет-магазин за конкретной вещью, а товаров в каталоге — сотня. Листать категории долго, и часть посетителей просто уходит. Чтобы такого не случалось, в 🌱kvitly появился поиск по сайту.
Теперь на сайт и в магазин можно добавить строку поиска, которая находит сразу три вида контента: товары, страницы и статьи из блога.
Как это работает?
Посетитель нажимает на значок поиска в шапке сайта и вводит запрос — например, «свеча с ароматом лаванды» или «доставка».
Результаты появляются сразу и разделены по типам: сначала подходящие товары с фото и ценой, затем страницы сайта и статьи.
Один клик — и человек уже на карточке нужного товара или на странице с ответом на свой вопрос. Никаких лишних переходов по меню.
Как включить поиск?
Всё делается в пару кликов:
- Откройте Дизайн-редактор и перейдите в раздел Меню и подвал.
- Затем перейдите в разел Поиск и переведите переключатель в активное состояние.
- Опубликуйте сайт — значок поиска появится в меню.
На мобильных устройствах иконка поиска размещается возле значка меню.
Кому это пригодится?
Больше всего поиск выручит тех, у кого на сайте много контента:
- Интернет-магазинам с большим каталогом — покупатель находит товар за секунды, а не пролистывает десятки карточек. Кстати, если вы только планируете продажи онлайн, посмотрите, что умеет интернет-магазин на 🌱kvitly.
- Сайтам услуг со множеством страниц — клиент быстро найдёт прайс, условия или контакты.
- Тем, кто ведёт блог — старые полезные статьи снова начинают работать. Если блога у вас ещё нет, его легко запустить с помощью раздела «Статьи».
Это включено в подписку?
Да! Поиск доступен на тарифах Базовый и Премиум без доплат.
Что дальше?
Это первая версия поиска, и мы уже думаем, как сделать его ещё удобнее. Если у вас есть идеи или пожелания — пишите нам, мы читаем каждое сообщение.
Включайте поиск и помогите своим клиентам находить нужное быстрее! 🔍
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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