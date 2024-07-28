За окном потепление и все расцветает, а это значит, что пришло время начинать развивать свой бизнес и принимать платежи через сайт. Справиться с этой задачей

поможет совместное предложение конструктора сайтов Старонка и МТБанка!

Не упустите возможность получить скидку 30% на размещение сайта или интернет-магазина в конструкторе Старонка.

<p align="center">![MTБанк](/blog/content/images/2021/03/image-min-1.png)<p>

Как получить скидку

Условия очень простые: необходимо быть обладателем карты Visa Platinum Business от МТБанка и оплатить с помощью нее подписку.

1. Создайте сайт или интернет-магазин.

2. Перейдите в настройки сайта, а раздел «Выставить счет» и сформируйте счет на оплату.

3. На начальном этапе выставления счета активируйте промокод VBP30.

<p align="center">![конструктор сайтов Старонка](/blog/content/images/2021/03/1-4.png)<p>

Как получить карту Visa Platinum Business?

Все просто! Оформить карту Visa Platinum Busines могут все желающие. Для этого достаточно перейти на официальный сайт МТБанка и подать заявку.

Какие бонусы дает премиальная карта:

Возможность принимать платежи и расплачиваться в удобной для вас валюте: BYN, USD, EUR. Конверсия в нужную валюту происходит автоматически.

Снятие средств с карты без комиссий.

Широкий пакет акций и специальных предложений.

Индивидуальное и первоочередное обслуживание.

Развивайте ваш бизнес онлайн вместе со Старонкой и МТБанком!