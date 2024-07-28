Скидка на оплату подписки с помощью премиальной карты от МТБанка
Ангелина Нехай для раздела Новости
За окном потепление и все расцветает, а это значит, что пришло время начинать развивать свой бизнес и принимать платежи через сайт. Справиться с этой задачей
поможет совместное предложение конструктора сайтов Старонка и МТБанка!
Не упустите возможность получить скидку 30% на размещение сайта или интернет-магазина в конструкторе Старонка.
<p align="center">![MTБанк](/blog/content/images/2021/03/image-min-1.png)<p>
Как получить скидку
Условия очень простые: необходимо быть обладателем карты Visa Platinum Business от МТБанка и оплатить с помощью нее подписку.
1. Создайте сайт или интернет-магазин.
2. Перейдите в настройки сайта, а раздел «Выставить счет» и сформируйте счет на оплату.
3. На начальном этапе выставления счета активируйте промокод VBP30.
<p align="center">![конструктор сайтов Старонка](/blog/content/images/2021/03/1-4.png)<p>
Как получить карту Visa Platinum Business?
Все просто! Оформить карту Visa Platinum Busines могут все желающие. Для этого достаточно перейти на официальный сайт МТБанка и подать заявку.
Какие бонусы дает премиальная карта:
- Возможность принимать платежи и расплачиваться в удобной для вас валюте: BYN, USD, EUR. Конверсия в нужную валюту происходит автоматически.
- Снятие средств с карты без комиссий.
- Широкий пакет акций и специальных предложений.
- Индивидуальное и первоочередное обслуживание.
Развивайте ваш бизнес онлайн вместе со Старонкой и МТБанком!
Ангелина Нехай
Специалист службы поддержки. Любитель зеленого чая и белого шоколада. Лесной обитатель и просто хороший человек.
Готовы начать?
Исследуйте все функции 🌱kvitly в течение 14 дней. Без обязательств и платежных карт.
Давайте пробовать!