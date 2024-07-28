Приём платежей на сайте через ArtPay

Сегодня мы хотели бы рассказать о новом сервисе приема платежей на сайте. Теперь вы можете подключить онлайн-платежи с помощью наших новых партнёров ArtPay. В статье вы также найдете несколько преимуществ этого платежного сервиса по сравнению с другими подобными компаниями на рынке.

<p align="center">![Расширение для приема платежей ArtPay](/blog/content/images/2021/03/1-3.png)<p>

Конечно же, ArtPay, как и другие сервисы которые мы рекомендуем, соответствует международному стандарту безопасности в работе с банковскими платежными карточками Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). С помощью них вы сможете смело принимать карты платежных систем Visa, MasterCard и БЕЛКАРТ.

<p align="center">![как подключить прием платежей на сайт](/blog/content/images/2021/03/2-1.png)<p>

Для добавления платежной системы к вашему сайту на Старонке, нужно всего лишь найти соответствующее расширение и указать идентификатор магазина и секретные ключи, которые вы можете найти в личном кабинете ArtPay.

<p align="center">![подключение онлайн-оплаты](/blog/content/images/2021/03/3.png)<p>

После подключения возможности приема оплаты онлайн к любой форме заказов, вы сможете получать платежи прямо на сайте. Но есть и другой вариант: оплата после подтверждения заказа. Он идеально подойдет для приема оплаты на сайтах, где после оформления заказа происходит согласование деталей и корректировка

окончательной стоимости товара/услуг (туристические агентства, гостиницы,

санатории, дома отдыха, усадьбы и т.д.). Для этого вы можете воспользоваться удобным личным кабинетом и выставить счет. Ссылка для онлайн-оплаты приходит на электронную почту, в Viber или SMS, клиенту остается только перейти по ней на страницу, где нужно ввести данные платежной карточки.

Кроме этого, сервис ArtPay в Беларуси имеет и множество других преимуществ: адаптивную платежную форму, которую можно настраивать под себя, помощь с интеграцией и даже наличие бесплатного персонального менеджера.