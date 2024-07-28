Приём платежей на сайте через bePaid

Некоторые наши клиенты спрашивают как настроить прием платежей онлайн на сайте. Мы рады сообщить, что теперь вы можете добавить сразу несколько способов оплаты для ваших клиентов и всё это благодаря нашим новым расширениям для интеграции с платежным шлюзом bePaid.

Если вы счастливый клиент компании bePaid, то всё, что вам нужно для подключения платежей — добавить соответствующее расширение к своему сайту и включить приём заказов для соответствующей формы.

Вы можете выбрать, какие способы оплаты в интернете предлагать посетителям и указать цену по умолчанию (если форма используется в блоке с товарами, то будет использоваться стоимость соответствующего товара).

Теперь, если пользователь установит в форме флаг об оплате заказа онлайн, отобразится специальная платежная форма с возможностью выбора способа оплаты, после чего клиент получит подробные инструкции о том, как совершить платеж через сайт.

<div class="text-center">

</div>

Ну и, конечно же, теперь в счетах видна сумма заказа и статус его оплаты. Это позволит намного быстрее обрабатывать заказы и улучшит качество услуг всех наших клиентов.

<div class="text-center">

</div>