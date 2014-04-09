Продвинутая работа с многостраничными сайтами

Когда только запускали Старонку, мы и не предполагали какие большие и красивые сайты будут на ней создаваться. Сейчас, когда даже на базовом тарифе любой клиент может создать до 10 страниц, мы всё чаще стали получать просьбы добавить больше возможностей в работе с блоками и страницами на многостраничных сайтах. И вот, на этой неделе, мы внесли целый список изменений, чтобы сделать эту работу как можно проще и удобнее.

Первым делом мы взялись за страницы и теперь у вас есть возможность сделать копию любой страницы. Это позволит начинать новые страницы не с пустого шаблона и, соответственно, поможет решить множество рутинных задач. По умолчанию страницы копируются на текущий сайт, но можно скопировать страницу и на любой другой сайт, находящийся в вашей панели управления. Представьте сколько интересных возможностей совместной работы над сайтами это даёт.

Во-вторых, мы расширили возможности редактора в плане управления блоками. Как в примере со страницами, вы можете копировать и блоки. Копию можно добавить как на страницу на которой вы сейчас находитесь, так и на другие страницы сайта и даже другие доступные сайты.

Кроме этого, мы добавили возможность скрытия блоков, если вдруг вам на какое-то время нужно скрыть блок, но не хочется его удалять. Например, блок акции, который в будущем нужно будет использовать повторно.

Все эти изменения уже доступны всем нашим пользователям. А мы, как всегда, уже готовим и тестируем свежие обновления!