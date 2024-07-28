Продвинутая работа с оповещениями

На прошлой неделе мы рассказывали, что добавили возможность получать оповещения не только о заказе, но и об оплате. После чего многие клиенты стали писать нам, что хотели бы получать разные уведомления для разных событий. Поэтому мы решили доработать систему оповещений так, чтобы она была максимально гибкой.

Во-первых, для расширений, которые предназначены для оповещений, мы добавили особый интерфейс, позволяющий создавать не одну запись с настройками, а несколько. В список таких расширений вошли: RocketSMS, Telegram, Zappier и наши всемогущие вебхуки

Во-вторых, мы добавили возможность более гибко настраивать почтовые уведомления о заказах. Если раньше они приходили только на тот адрес почты, на который зарегистрирован аккаунт пользователя, то теперь вы можете добавить неограниченное количество адресов для оповещения.

Теперь вы сможете добавлять оповещение о заказе по SMS не только себе, но и менеджеру. Или держать в курсе оплат заказов свою бухгалтерию, например. В общем, полная свобода действий!