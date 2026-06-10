Соцсети это хорошо, но вы не владеете полностью аккаунтов, а сайт ваш навсегда. Алгоритмы Instagram не могут заблокировать вашу страницу, удалить подписчиков или спрятать посты. Если вы мастер маникюра или парикмахер в Беларуси и хотите стабильный поток клиентов, то вам необходим сайт. Давайте разберемся, что должно быть на сайте beauty-мастера, как принимать оплату и почему это проще, чем кажется.

Зачем мастеру маникюра или парикмахеру сайт

Большинство мастеров ведут записи через Instagram, Telegram или просто по телефону. Это работает, но создаёт проблемы: клиенты пишут в разное время, записи теряются, предоплату взять неудобно. Сайт решает всё это разом.

Сайт работает круглосуточно. Клиент может посмотреть ваши работы в 11 вечера, сразу выбрать удобное время и оплатить бронь — без звонков и переписки. Вы просто приходите на работу и видите заполненное расписание.

Ещё один плюс — доверие. Клиент, который нашёл вас через Google или Яндекс, видит профессиональный сайт с ценами, фото работ и отзывами. Это выглядит серьёзнее, чем просто аккаунт в соцсетях.

Что должно быть на сайте beauty-мастера

Хороший сайт мастера маникюра или парикмахера, это не сложный многостраничный ресурс. Достаточно одной страницы, на которой есть всё нужное.

Услуги и цены. Чёткий прайс-лист с описанием каждой услуги. Клиент не должен гадать, сколько стоит маникюр с покрытием или стрижка с укладкой. Указывайте цены честно — это сэкономит время вам и клиенту.

Портфолио. Фотографии ваших работ — главное, на что смотрит новый клиент. Обновляйте их регулярно, особенно если делаете что-то интересное: сложный дизайн, окрашивание, авторские техники.

Онлайн-запись. Форма записи с выбором услуги, даты и времени. Идеально — если она интегрирована с вашим расписанием и клиент сразу видит свободные слоты.

Онлайн-оплата или предоплата. Возможность взять залог или полную оплату при записи. Это защищает от отмен в последний момент — одна из главных болей любого мастера.

Отзывы. Несколько реальных отзывов от клиентов. Можно вставить скриншоты из Telegram или Google Maps — это выглядит органично и вызывает доверие.

Контакты и адрес. Укажите, где вы работаете: кабинет на дому, арендованное место в салоне или студия. Добавьте ссылки на Instagram и Telegram — многие клиенты предпочитают написать напрямую.

Как принимать онлайн-оплату мастеру в Беларуси

Приём платежей на сайте — один из ключевых вопросов для белорусского мастера. Нужно использовать белорусские решения.

bePaid — самый популярный платёжный шлюз в Беларуси. Работает с ИП и самозанятыми, поддерживает оплату картой, Apple Pay, Google Pay и ЕРИП. Для подключения нужен сайт с информацией о продавце.

E-POS — сервис приёма платежей через ЕРИП без терминала. Отлично подходит для мастеров: клиент получает ссылку или QR-код, оплачивает через мобильный банк. Минимум требований, быстрое подключение.

ЕРИП — универсальная система платежей, которой пользуются почти все белорусы. Если ваш сайт зарегистрирован в БелГИЭ и подключён к ЕРИП через агрегатор, клиенты смогут оплачивать услуги прямо из своего банковского приложения.

Платформа 🌱kvitly подключает bePaid, WebPay и E-POS прямо из личного кабинета, это значит, что вам не нужно разбираться с API и техническими деталями самостоятельно.

Важные требования к сайтам в Беларуси

Если вы планируете принимать оплату на сайте, нужно учитывать несколько обязательных требований белорусского законодательства.

Регистрация в БелГИЭ. Все сайты белорусских бизнесов должны быть зарегистрированы в Белорусском государственном информационном экстранете. Без этой регистрации платёжные системы не подключат эквайринг. Звучит страшно, но на практике это несложная процедура.

Хостинг на белорусских серверах. Сайты белорусских ИП и юрлиц должны находиться на серверах в Беларуси. Это условие для регистрации в БелГИЭ и подключения платёжных систем.

Домен .by или .бел. Не обязателен, но желателен. Белорусский домен добавляет доверия у местных клиентов и лучше работает в поиске по геозапросам.

Если создавать сайт через 🌱kvitly, все эти требования закрыты автоматически: хостинг в Беларуси, помощь с регистрацией в БелГИЭ, возможность подключить домен .by.

Как создать сайт мастеру: конструктор vs разработчик

Большинству мастеров маникюра и парикмахеров не нужен дорогой сайт на заказ. Конструктор справится с задачей быстрее, дешевле и без лишних технических знаний.

🌱kvitly — белорусский конструктор с поддержкой всех местных платёжных систем, доменом .by и хостингом на серверах в Беларуси. Подходит для мастеров, которым нужен сайт с онлайн-записью и оплатой. Есть бесплатный тариф для старта.

Tilda — популярный визуальный конструктор с красивыми шаблонами. Подходит, если вам важен дизайн и вы готовы отдельно разбираться с белорусскими платёжными системами.

Разработка на заказ — имеет смысл только для крупного салона или сети. Для одного мастера это избыточно по стоимости и срокам.

Онлайн-запись: отдельный сервис или встроенный в сайт

Онлайн-запись — это отдельная функция. Некоторые мастера используют специализированные приложения: DIKIDI, Rubitime, Cuty. Они удобны: автоматические напоминания клиентам, управление расписанием, история записей.

Если вы создаёте сайт с нуля, проще сразу выбрать платформу, которая объединяет сайт, онлайн-запись и приём платежей. Меньше систем — меньше путаницы. 🌱kvitly позволяет принимать заявки прямо через форму на сайте, а платежи подключаются там же.

Частые вопросы

Нужен ли сайт, если у меня есть Instagram?

Instagram — хорошее дополнение, но не замена сайту. Алгоритмы могут скрыть ваши публикации или заблокировать аккаунт. Сайт всегда ваш, не зависит от платформы и лучше ранжируется в поисковиках по локальным запросам вроде «маникюр Минск» или «парикмахер Гродно».

Может ли самозанятый мастер принимать оплату на сайте?

Да. Самозанятые в Беларуси могут принимать онлайн-оплату через E-POS и ЕРИП без открытия расчётного счёта. Для подключения интернет-эквайринга нужен сайт с информацией о продавце и услугах. ИП могут дополнительно подключить bePaid или WebPay с поддержкой карт и Apple Pay.

Сколько стоит создать сайт для мастера маникюра в Беларуси?

На конструкторе 🌱kvitly можно создать сайт бесплатно и подключить свой домен. Платные тарифы начинаются от нескольких десятков рублей в месяц и включают онлайн-платежи, CRM и дополнительные функции. Подробнее — на странице тарифов.

Что такое БелГИЭ и зачем регистрировать сайт?

БелГИЭ — Белорусский государственный информационный экстранет. Регистрация сайта в этой системе обязательна для белорусских ИП и юрлиц, которые ведут деятельность в интернете. Без регистрации невозможно подключить платёжные системы (bePaid, WebPay, ЕРИП-эквайринг). 🌱kvitly помогает пройти эту процедуру.

Как мастеру маникюра или парикмахеру попасть в топ Google по Беларуси?

Укажите на сайте конкретный город или район работы, добавьте страницу в Google Business Profile, регулярно обновляйте фото работ и просите клиентов оставлять отзывы. Сайт на домене .by с белорусским хостингом лучше ранжируется по локальным запросам.

Сайт для beauty-мастера в Беларуси — это не сложный проект, а практичный инструмент, который экономит время и приносит новых клиентов. Начните с простого одностраничника с ценами, фото и формой записи. Дальше можно добавлять: онлайн-оплату, портфолио, отзывы. Попробуйте создать сайт на 🌱kvitly — бесплатно, без программистов и лишних сложностей.