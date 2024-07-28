Есть различные мнения по поводу важности социальных сетей для бизнеса — кто-то считает, что для того, чтобы привлекать клиентов из интерната достаточно группы или паблика в одной из социальных сетей; кто-то использует социальные сети для привлечения аудитории именно на подготовленный сайт; кто-то утверждает о том, что в будущем социальные сети полностью заменят сайты (для мелкого бизнеса) и т.д.

Каждая точка мнения имеет право на жизнь, поэтому давайте вместе разберемся о преимуществах и недостатках групп/пабликов в социальных сетях по сравнению с обычными сайтами.

1. Зависимость от социальной сети

Делая ставку на развитие своего бизнеса в социальной сети, нужно понимать, что вы полностью зависите от сети и играете по ее правилам:

если соц.сеть потеряет аудиторию, то и вы потеряете клиентов (кто сейчас вспоминает о социальной сети myspace.com или о белорусской vseti.by?);

если руководство решит брать плату с владельцев групп — придется платить и т.д.

2. Юридический аспект

Не открою тайны, если скажу, что страницы и группы не являются вашей собственностью и никак не могут быть оформлены официально. Поэтому в долгосрочной перспективе инвестировать в раскрутку группы в соц.сети достаточно рискованно, и если что вы всегда будете крайними. С сайтом такой проблемы нет — вы полноценный владелец сайта и домена со всеми отсюда вытекающими.

К тому же важный момент — в Беларуси продавать товары через большинство социальных сетей вообще незаконно — продавать можно только в национальном сегменте интернета.

3. Ограниченность аудитории

Аудитория вашего бизнеса ограничена аудиторией социальной сети, поэтому вашими клиентами вряд ли станут те, кто пользуется другими социальными сетями или вообще ими не пользуется. Да еще в самой социальной сети попробуй найти вас:) Сайт же доступен сразу для всех пользователей интернета.

4. Не все можно продать через соц.сети

Логическое следствие предыдущего пункта — через соц.сети легко можно продавать товары для конечных потребителей (B2C) — одежду, мелкие услуги и т.д. Попробуйте продать металлопрокат и другое оборудование и поймете, что для компаний работающих в сфере B2B социальные сети мало чем могут помочь.

5. Ограниченные функциональные возможности

Всё ограничивается возможностями социальной сети — даже при всем своем желании вы не сможет добавить корзину, калькулятор, онлайн платежи и другие необходимые сервисы. Отсюда вытекает внешнее однообразие и шаблонность — если ваш продукт/услуга такие же, что и у конкурентов, и вы отличаетесь от них только ценой, то будет очень сложно выделиться среди конкурентов.

6. Повышенная конкуренция

Раз уже заговорили о конкуренции, то из-за низкого порога входа (группу в социальной сети, в отличии от сайта, может создать каждый), конкуренция в социальной сети достаточна высока. К тому же нужно учитывать и особенности таргетированой рекламы в социальных сетях — ваш потенциальный клиент может легко увидеть рекламу вашего конкурента прямо в вашей группе. Представьте такое на сайте?

7. Постоянная активность

У социальных сетей есть большой плюс — это общение напрямую с клиентами в удобной для них среде, но и есть обратная сторона медали: группой в соц.сети нужно заниматься постоянно — новый контент, оперативность ответов и т.д. Сайт, который не обновляется месяц — это нормально, а группа которая заброшена, отпугивает клиентов, а если там есть еще спам от конкурентов, то пользы от такой группы ноль.

8. Особенности продвижения и рекламы

Сколько бы у вас не было подписчиков в вашей группе или паблике — все они уже знают о вас, поэтому нужно активно привлекать новых клиентов, но инструментов для этого не так уже и много — таргетированная реклама, посты в группах и банальный спам, который почему-то большинство и предпочитает.

Если вы все-таки захотите привлекать клиентов не из соц.сети, а, например, из поисковых систем, то вряд ли это получиться. Группы и паблики не предназначены для поискового продвижения. Се ля ви.

9. Статистика и анализ

Даже если вы активно рекламируете свою группу, то все, что вы можете узнать о них — это пол, возраст и местоположение. Сложно понять, откуда они пришли и что искали, не говоря о том, что как это вообще проанализировать и посчитать стоимость привлеченного клиента. А ведь чем больше вы знаете о своих клиентах, тем легче им продавать, так ведь?

10. Построение бренда

Перспективы построения бренда очень туманны — сайт компании из одного человека выглядит серьезнее, чем группа одного человека в соц.сети. Наличие своего сайта — это заявка на «серьезность» бизнеса, группа в соц.сети, скорее всего, как хобби.

Подводя итог, можно сказать, что хоть социальные сети и обладают рядом неоспоримых преимуществ, но привлечение клиентов именно через сайт гораздо продуктивней. И если у вас действительно долгосрочные намерения по бизнесу в интернете, то всё же лучше обзавестись собственным сайтом и подкрепить его группой — это идеальный вариант, который наиболее распространен сейчас в интернете. И именно поэтому мы разрабатываем Старонку — чтобы дать каждому возможность создать свой сайт и попробовать привлекать клиентов не только из социальных сетей

Хотите свой сайт, который можно собрать самому за вечер? Сделайте его на 🌱kvitly — конструкторе сайтов с готовым хостингом под белорусские законы.