Друзья, нашему сервису 9 июня исполняется 2 года. Вы можете почитать отчеты о запуске и первом годе полётe в предыдущих записях. А сегодня я расскажу об успехах и неудачах второго года, а заодно поделюсь нашими планами.

Нестабильный рост

Как принято говорить: это был сложный год! Если в прошлом году у нас было 75 активных подписок, то сейчас их 100. Рост не такой впечатляющий, как хотелось бы, но, тем не менее, у нас получилось вырасти на 30%. Большая часть оттока клиентов приходится на компании, которые просто-напросто закрываются. Такова цена ведения бизнеса в Беларуси.

Одним из прозрений этого года стало осознание того, что для перехода бизнеса на следующий уровень не достаточно построить отдел продаж. Самая сложная и трудоёмкая часть — внедрение продукта. Для этого требуется много коммуникации и его практически невозможно автоматизировать из-за уникальности требований каждого клиента. Поэтому мы запустили партнёрскую программу, где веб-студии и фрилансеры могут использовать наш сервис для создания сайтов и получать до 50% от всех последующих платежей клиента.

Новые возможности

Кроме Старонки мы запустили наш новый сервис Гутарку и почти запустили Рахунак. Вы можете наблюдать за формированием и развитием нашей платформы на специальном сайте Менавита. Кроме этого, мы прямо сейчас готовимся к старту наших сервисов в России. Надеемся, что новые сервисы и масштабирование бизнеса смогут помочь нам вырасти в следующем году больше чем на 30%.

Конечно же, Старонка остается нашим основным продуктом и у нас много планов по её улучшению. За прошлый год мы добавили многостраничность, SSL-сертификаты, огромное количество расширений и виджетов. Следующий год мы планируем двигаться в сторону корпоративных сайтов: добавим возможность публиковать новости, размещать товары в каталоге, а также дадим больше возможностей для дизайна уникальных сайтов.

Благодарности и подарки

Мы бы хотели поблагодарить всех наших клиентов за доверие. А также всех, кто помогал и продолжает помогать развивать наш сервис. Кроме благодарностей, в этом году мы подготовили подарки для всех клиентов:

Во-первых, если вы расскажете в любой социальной сети о том, что вам нравится (или нет) в Старонке, а затем отправите ссылку нам на почту hello@staronka.by, то получите 1 месяц размещения абсолютно бесплатно.

Во-вторых, если вы оплатите размещение сайта до конца июня, то получите бонусные месяцы. За 3 месяца — 1 бонус-месяц, за 6 оплаченных месяцев — 2 бонус-месяца, а за оплату на год — 4 бонус-месяца.

С нашим днём рождения вас! Призодите и создавайте свой самый лучший сайт.