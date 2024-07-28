SEO-тренды 2022: как попасть в топ Google

Большинство SEO-специалистов и маркетологов уже привыкли, что поисковые системы находятся в непрерывном процессе совершенствования своих алгоритмов ранжирования. Минимум раз в год специалисты Google знакомят нас с обновленными требованиями к качеству сайтов.

Мы проанализировали старые и новые факторы ранжирования, провели пару экспериментов и посоветовались с экспертами по интернет-маркетингу. Основываясь на полученной информации, подготовлен Топ SEO-тенденций, которые помогут вам вывести свой сайт в топ выдачи Google.

Тренд №1. Внимание на пользователя и его поисковой запрос

Важно не только собрать ключевые слова, по которым потенциальный клиент может прийти к вам на сайт, но и понять, какой смысл вложен в эти “ключи”. Например, если пользователь вводит в поисковую строку “стол из натурального дерева”, это может включать в себя сразу несколько категорий запросов: и “купить”, и “отреставрировать”, и “как ухаживать”. *Ваша задача — понять намерение пользователя, определить цель, которую он преследует и предложить ему максимально соответствующее решение.*

Тренд №2. Качество контента

Стоит смириться с тем фактом, что копирование, цитирование и схожие методы создания контента уже не работают. Для эффективного продвижения необходима действительно полезная информация, признайте, если вы перепишите уже известные факты своими словами, они от этого новее не станут. Проводите исследования, рассказывайте случаи из практики, приводите примеры. Лучше выпускать один качественный пост в 10 дней, чем 10 скопированных в один день. Отдайте предпочтение качеству, а не количеству.

Тренд №3. Перелинковка внутри сайта

Под понятием “перелинковка” SEO-специалисты подразумевают комбинацию всех ссылок, связывающих между собой страницы сайта. Покажите себя экспертом в своей области в глазах пользователей и поисковых роботов. Подготовьте как можно больше качественной информации и объедините ее между собой. Пускай все страницы будут связаны ссылками, помогите вашему клиенту совершить увлекательное путешествие по сайту и найти ответы на все свои вопросы.

Тренд №4. Качество внешних ссылок

В последнее время довольно часто можно встретить мнение о том, что влияние внешних ссылок на позицию сайтов в выдаче уже не такое значительное. Можем смело опровергнуть это, так как практика продвижения говорит об обратном. Внешние ссылки все так же высоко ценятся поисковыми роботами, главное правило для них — качество ресурса-донора. Если на ваш сайт ведут ссылки из ненадежных источников, полных спама и рекламы, это не пойдет на пользу вашему продвижению. Уделяйте внимание проверке качества: насколько соответствует тематика портала, заходит ли на него живая аудитория, нет ли переизбытка бесполезных рекламных статей и ссылок.

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Тренд №5. Разнообразный контент и регулярное обновление

Наполняйте сайт не только текстовой информацией, используйте видео, аудио, графику и анимацию. Это сделает ваш ресурс интересным и привлекательным для пользователя, а поисковые роботы дадут вам высокую оценку. Не забывайте регулярно обновлять информацию: актуализируйте контент, проверяйте соответствие мета-тегов требованиям поисковых систем.

Тренд №6. E-A-T. Экспертиза, авторитет, доверие

Этот алгоритм Google отвечает за квалифицированный контент. Что это значит? Например, статья на медицинскую тематику должна быть написана врачом, а материал о том как вкручивать лампочку инженером или электриком. Для того чтобы повысить доверие пользователей и поисковых роботов — продемонстрируйте свою экспертизу. Добавьте на сайт страницу “О нас”, расскажите о своем опыте, образовании, продемонстрируйте кейсы успешной работы, не забудьте добавить реальные отзывы от постоянных клиентов.

Тренд №7. Знакомство с брендом

Мы часто говорим о том, что нужно быть уникальными и выделяться на фоне конкурентов, стараемся как можно больше накреативить и придумать чего позаковыристей. В этой гонке нередко теряется основа — мы забываем рассказать о том, кто мы вообще такие, забываем представиться, назвать свое имя и объяснить что мы вообще делаем. Поисковой робот как новый человек, с которым нам необходимо впервые познакомиться. Не стесняйтесь почаще упоминать свое имя или название бренда, просто и понятно опишите свою деятельность, расскажите для чего нужен ваш сайт, что на нем продается или предлагается.

Тренд №8. Ответы на вопросы

Google знает ответы на все вопросы. Это непреложная истина нашего времени. А в чем тогда тренд? Мы должны помочь поисковику отвечать на вопросы. Проанализируйте, какие вопросы по вашей тематике спрашивают у Google. Подготовьте понятные и развернутые ответы, по возможности добавьте фото или видео, а лучше все сразу. Пускай пользователь найдет ответ на свой вопрос именно на вашем сайте, а заодно и станет вашим клиентом. А поисковой робот будет доволен тем, что вы помогли ему качественно ответить на вопрос и в благодарность повысит вас в выдаче. Все в плюсе!

Тренд №9. Структура сайта

Понятная и удобная структура сайта может сотворить такие чудеса, какие не под силу сеошникам с огромным опытом. Не жалейте времени на анализ поведения посетителей на сайте и проведите несколько тестов, по итогам которых сделайте все, что поможет пользователю облегчить процесс взаимодействия. А что же для роботов? Используйте логическую иерархию в подчинении страниц, обозначайте ссылки текстом вместо графических элементов (кнопки не в счет), добавьте понятные и информативные страницы с 404 ошибкой, которые помогут быстро вернуться на сайт, дайте страницам понятное название, которое будет легко читаться в URL и конечно не забывайте сгенерировать sitemap и robots.txt.

Заключение

Казалось бы, мы говорим про SEO-продвижение, оптимизацию под поисковые системы, как понравиться бездушным роботам и подчинить себе алгоритмы. А получается, что все так или иначе сводится к тому, что в первую очередь должен быть доволен потенциальный клиент, вполне себе живой и одушевленный. Это и есть наш с вами главный вывод, который мы всегда должны держать в уме при создании, продвижении и оптимизации сайта. Если будет удобно, интересно, понятно и пользователь найдет ответы на все свои вопросы, поисковой робот это все оценит по достоинству и даст вам заслуженное призовое место в топе выдачи.

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