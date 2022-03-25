Важным элементом на сайте является логотип компании. Именно логотип работает на узнаваемость, а также является лицом вашей организации или бренда. Но обычно, в самом начале пути сложно выделить финансы, чтобы заказать логотип у профессионального дизайнера.

В таком случае приходят на помощь специальные сервисы и библиотеки изображений, при помощи которых вы можете создать логотип. В этой статье мы расскажем о нескольких таких сервисах.

https://hatchful.shopify.com/

Онлайн-сервис для создания логотипов. Создавайте отличные логотипы за несколько секунд!

https://logodust.com/

Небольшая библиотека бесплатных логотипов в открытом доступе.

http://www.logobook.com

Исследуйте лучшие в мире логотипы, символы и торговые марки для вашего вдохновления.

http://freeminimallogos.com/

Бесплатные логотипы, которые можно использовать в для персональных или коммерческих проектов.