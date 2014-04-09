Сколько стоит создание сайта в кризис?

В 2014 году перед запуском Старонки мы проводили исследование, в котором хотели узнать среднюю стоимость создания сайта в Беларуси и понять насколько выгодно сделать сайт самостоятельно. Это было больше года назад, и как вы знаете, за это время экономическая ситуация в нашей стране сильно изменилась. Но как это повлияло на стоимость создания сайта в 2016 году?

Подготовка

Мы решили действовать по проверенному сценарию — создали для себя «легенду» о том, что мы ищем исполнителей для создания одностраничного сайта для компании, которая занимается бухгалтерскими услугами. В письме мы приблизительно описали, как представляем будущий сайт. Нас интересовало сколько будет стоить создание такого сайта, настройка контекстной рекламы (как наиболее простого и быстрого способа привлечения клиентов) и на каких условиях будет осуществляться ведение рекламной кампании в дальнейшем.

Один из вариантов текста письма:

Добрый день!

Меня зовут Оксана Тумилович. Хотели бы сделать сайт-визитку для своей новой фирмы (занимаемся бухгалтерскими услугами). Примеров в нашей тематике я не нашла, но я вижу это примерно так: большая красивая картинка на весь экран с формой заказа и меню (таймер времени не нужен), раздел о нас, схема нашей работы, раздел с расценками и услугами, поле с отзывами клиентов, карта и контакты. Сколько будет стоить создание такого сайта и как быстро это можно будет сделать?

По поводу продвижения сайта, я думаю, что нам нужно настроить контекстную рекламу. Занимаетесь ли Вы этим и сколько будет стоить настройка, например, в Google и в целом ведение рекламной кампании?

Будем рады, если подскажите, какой и где лучше купить хостинг и на что обратить внимание при покупке.

Спасибо!

Как и в прошлом году мы использовали базу веб-студий из каталога tam.by, как наиболее общедоступной и полной базы контактов веб-студий. Хотели провести анализ по городам Беларуси, поэтому кроме студий Минска, отправили письма и студиям двух областных центров. Но, как оказалось, стоимость создания в региональных студиях практически не отличалась от столичных веб-студий, поэтому не было смысла как-то выделять эти ответы.

Ответы

По сравнению с предыдущим исследованием, мы отправили больше писем, но процент ответов оказался на прежнем уровне: из отправленных 243 писем мы получили только 147 ответов (60.5% ответов в 2015 году и 64.5% в 2014 году). Из 147 писем только 119 компаний написали ориентировочную стоимость разработки сайта (еще меньше ответили детально на все вопросы письма), остальные же хотели обсудить детали только лично или по телефону, кто-то обещал отправить детальный отчет позже и пропадал, кто-то сразу извинялся и признавался, что это не их профиль.

Как и в прошлом году, всего несколько студий написали повторно и деликатно поинтересовались, получили ли мы ответ и что нас не устроило в их предложении. Стоит отметить, что несмотря на предновогоднее время, подавляющее большинство ответов было получено в течение одного-двух дней. О причинах молчания 40% веб-студий можно только догадываться.

Создание сайта

При указании в ответах диапазона значений, мы брали среднее арифметическое, а при ответе «от … $» — минимальное значение диапазона. При расчете стоимости создания сайта и последующих параметров, рассчитывали 2 параметра: среднее арифметическое и медианное значения.

Как оказалось, средняя стоимость создания одностраничного сайта составляет 430$ (медианное значение — 300$). Если сравнивать с 2014 годом, то стоимость создания сайта в долларах существенно снизилась (напомним, что тогда средняя цена была 594$, а медиана — 500$). Если же считать в белорусских рублях и принимать во внимание то, что в конце ноября 2014 года курс доллара был 10 800 -11 000 рублей, а 20 000 рублей, то получается, что в белорусских рублях стоимость создания сайта практически не изменилась.

Время создания сайта

Как видно на графике, сложная экономическая обстановка в Беларуси никак не повлияла на время создания сайта. Как и в 2014 году средний срок создания подобного сайта 14,1 дней (медиана 14 дней)

Хостинг

В этом исследовании мы не делали акцент на вопрос о том, во сколько будет обходиться годовое содержание сайта (домен + хостинг). Но если судить по тем ответам, которые мы получили, то в среднем хостинг на год обойдется в 48$ (медиана — 50$). По сравнению с исследованиями проведенными в 2014 году стоимость в долларах упала c 82,5$ (медиана — 80$), но тогда учитывалась еще и стоимость домена на год. Стоит отметить, что в 2014 году стоимость домена была 150 000 рублей, а с 1 февраля 2016 года — 252 000 рублей.

Интересно, что в ответах веб-студий достаточно часто предлагают недорогой зарубежный хостинг, не предупреждая о последствиях такого решения. Как мы знаем, белорусские предприниматели и юридические лица обязаны иметь белорусский хостинг, если осуществляют коммерческую деятельность на территории Беларуси.

Контекстная реклама

В этом году мы решили уточнить сколько конкретно будет стоить настройка контекстной рекламы и ее дальнейшее сопровождение. Стоить отметить, что подходы к настройке контекстной рекламе у веб-студий достаточно разные — кто-то настраивает рекламу бесплатно, но указывает минимальные бюджеты пополнения, другие настраивают за деньги, но без ограничений по бюджету. Средняя стоимость настройки контекстной рекламы составила 59,88$ (медиана 50$)

Что касается дальнейшего сопровождения контекстной рекламы, то тут тоже возможны варианты — фиксированная плата или процент от пополнения бюджета. В первом случае средний диапазон значений — 20-60$, во втором —10-20% от суммы пополнения.

Выводы

Если сравнивать с ценами 2014 года, то как и следовало ожидать, мы наблюдаем ощутимое снижение стоимости услуг в долларах при практически неизменной стоимости в белорусских рублях, и решение создать сайт самостоятельно до сих пор является самым простым и недорогим способом рассказать о своем бизнесе в интернете.