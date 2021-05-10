Бывают такие ситуации, когда необходимо в краткие сроки создать свой лендинг под мероприятие или рекламную кампанию. Тут на помощь приходят конструкторы сайтов, ведь они на порядок дешевле оплаты работы программиста. А для сборки лендинга хватит собственных сил, что экономит время на написание технического задания.

Почему стоит выбрать Старонку?

В ней достаточно много шаблонов по различным тематикам.

В конструкторе легко добавить дополнительные сервисы: чат-бота, кнопки социальных сетей или подключить почтовые уведомления о заказах.

В пару кликов на сайт можно установить Google Analytics, Яндекс Метрику или пиксель Facebook

Опубликовать лендинг и выложить его в сеть можно за несколько минут.

Заявки будут приходить в отдельный раздел, на электронную почту или в телеграм бота.

<p align="center">![конструктор лендинга](/blog/content/images/2021/05/pexels-cottonbro-5054213.jpg)<p>

Шаг №1 - Регистрация и выбор шаблона

Зайдите на сайт staronka.by и нажмите на кнопку «Создать самостоятельно». После этого пройдите регистрацию и нажмите на кнопку «Создать сайт». Затем выберите поле «Сайт компании или лендинг».

<p align="center">![конструктор лендинга бесплатно](/blog/content/images/2021/05/1-3.png)<p>

<p align="center">![aсоздать лендинг бесплатно конструктор](/blog/content/images/2021/05/2-2.png)<p>

Откроется библиотека с шаблонами. Они разделены по тематикам, для поиска нужного варианта просто введите запрос в поисковое поле. Для изучения шаблона, нажмите на кнопку «Посмотреть» и для выбора на «Выбрать шаблон».

<p align="center">![создать лендинг конструктор](/blog/content/images/2021/05/3-3.png)<p>

Выполнив этот шаг, необходимо написать название и слоган для сайта. На начальных этапах это могут быть любые значения. В дальнейшем их легко изменить в разделе «SEO-настройки».

<p align="center">![конструктор лендинга онлайн](/blog/content/images/2021/05/4-2.png)<p>

Шаг №2 - оформление меню и обложки

Добавить меню на лендинг крайне важно, этот шаг значительно облегчит навигацию пользователей. Сделать это в Старонке очень просто, достаточно перейти в раздел «Настройка меню» и в самом низу передвинуть курсоры в активное положение напротив нужных пунктов.

Помимо этого, в настройках редактируется внешний вид меню. Его можно закрепить сверху, сделать дизайн темным или светлым, добавить контакты с телефонами и привязать к ним ссылки.

<p align="center">![меню лендинга](/blog/content/images/2021/05/5-3.png)<p>

Чтобы изменить название того или иного блока, нажмите на шестеренку в правом верхнем углу раздела. А затем в поле «Название раздела» отредактируйте текст.

<p align="center">![создать лендинг онлайн бесплатно конструктор с выгрузкой](/blog/content/images/2021/05/6-3.png)<p>

Для оформления обложки, которая станет “лицом” сайта, нажмите на шестеренку в левой панели. В настройках раздела загрузите новое фоновое изображение, при необходимости активируйте кнопку, выровняйте текст. Чтобы отредактировать заголовок, выделите его курсором мыши, удалите и напишите свой.

<p align="center">![заголовок лендинга](/blog/content/images/2021/05/7-2.png)<p>

<p align="center">![продающие заголовки для лендинга](/blog/content/images/2021/05/8-2.png)<p>

Шаг №3 - Добавление основного контента

В целом, редактировать сайт в конструкторе очень просто и заполнить его своими материалами не составит труда. Для изменения фонового изображения, количества колонок в строке или выравнивания текста, достаточно нажать на шестеренку и открыть настройки раздела. А чтобы отредактировать настройки кнопок или других изображений, достаточно нажать на нужный элемент.

<p align="center">![кнопка лендинга](/blog/content/images/2021/05/9-2.png)<p>

<p align="center">![конструктор сайтов лендинг](/blog/content/images/2021/05/10-2.png)<p>

Основные разделы при создании лендинга: «Обложка», «О нас», «Галерея», «Разделитель с кнопкой для обратной связи», «Преимущества», «Отзывы», «Расписание», «Тарифы», «Карта проезда», «Контакты и социальные сети».

Шаг №4 - Подключение форм для обратной связи

Основная задача лендинга — побудить пользователя сделать определенное действие: оставить заявку, написать в чат поддержки, оформить предзаказ или позвонить.

Чтобы начать получать заявки, вам необходимо добавить несколько кнопок с призывом к действию, а также создать специальные формы для обратной связи. Разместить кнопки стоит в самом первом разделе, в середине сайта и где-нибудь в конце.

Для создания формы обратной связи, перейдите в раздел «Формы заказов», затем создайте новую форму или отредактируйте стандартную.

<p align="center">![создать лендинг бесплатно самому с нуля конструктор](/blog/content/images/2021/05/11-1.png)<p>

В левой панели отображается конечный результат, а в правой размещаются шаблоны полей для заполнения. Чтобы добавить подходящий вариант, перетащите его из правой панели в левую. Затем нажмите на само поле и откройте его настройки. Закончив редактирование, сохраните правки и опубликуйте сайт. Далее, повторно зайдите в редактор, нажмите на нужную кнопку и в ее настройках укажите новую форму.

<p align="center">![лендинг бесплатно самому с нуля конструктор](/blog/content/images/2021/05/12-1.png)<p>

<p align="center">![создать лендинг самому с нуля конструктор](/blog/content/images/2021/05/13-1.png)<p>

Шаг №5 - Добавление чата и кнопок социальных сетей

Для подключения онлайн-чата, перейдите в раздел «Расширения» → вкладка «Онлайн-консультанты». Выберите для себя подходящий вариант и нажмите на кнопку «Добавить». Затем вставьте в открывшемся модальном окне идентификатор чата и сохраните правки. Более подробная инструкция есть в нашем справочном центре.

<p align="center">![лендинг пейдж конструктор](/blog/content/images/2021/05/14.png)<p>

В оформлении кнопок социальных сетей поможет расширение «AddThis». На официальном сайте сервиса за пару минут добавляются кнопки нужных социальных сетей и настраивается дизайн.

<p align="center">![лендинг своими руками бесплатно конструктор](/blog/content/images/2021/05/15.png)<p>

Шаг № 6 - Подключение Яндекс.Метрики и Google Analytics

Эти два сервиса требуются для отслеживания статистики сайта. Она позволит провести своевременный подробный анализ и доработать страницу в нужном направлении. Для их подключения достаточно перейти в раздел «Расширения» → во вкладку «Счетчики посещений» и нажать на кнопку «Добавить». Для каждого расширения написана подробная пошаговая инструкция со скриншотами. Она не даст запутаться и поможет подключить аналитику за считанные минуты.

<p align="center">![бесплатные конструктор сайтов лендинг](/blog/content/images/2021/05/16.png)<p>

Шаг №7 - Завершающая настройка

Перейдите на сайт по техническому адресу, протестируйте работу меню, ссылок и кнопок. Внимательно вычитайте текст, проверьте его с помощью специальных сервисов на оригинальность и опечатки. Убедитесь в том, чтобы все элементы на лендинге располагались удобно. Пользователю должно быть с первых минут понятно куда он перешел, где можно найти телефон, подробнее прочитать про услуги и оставить заявку.

Завершив первый этап, необходимо проверить все внутренние настройки: подключите к сайту свой адрес, добавьте онлайн-чат, кнопки социальных сетей, системы аналитики, подтвердите права на сайт в Google и Яндекс. Помимо этого, обязательно надо перейти в раздел «SEO-настройки» и заполнить его. Данные из этого раздела будут отражаться в поисковой выдаче.

<p align="center">![бесплатный конструктор лендинга с бесплатным хостингом](/blog/content/images/2021/05/pexels-andrew-neel-2312369.jpg)<p>

Заключение

Создание лендинга не отнимает много времени. Оно состоит из 7 базовых шагов, выполнив их, вы получите продающую страницу уже через пару часов. Работая над лендингом, обратите особое внимание на его оформление и юзабилити. Также предоставьте клиентам разные варианты получения обратной связи. Ведь для повышения продаж необходимо оперативно давать ответы на различные вопросы пользователей.