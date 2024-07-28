Создание лейблов в карточках товаров

Продолжаем работу над улучшениями интернет-магазинов и сегодня поговорим о лейблах. Часто, чтобы привлечь внимание к определенному товару или группе товаров, владельцы магазинов добавляют специальные ярлыки или лейблы, на которых пишут о специальных предложениях, например «новинка», «бесплатная доставка», «скидка 30%», либо размещают другую полезную информацию, например «скоро в наличии» или «поступит в продажу 11.11».

Теперь вы можете добавить для любого товара несколько разных лейблов. Мы подготовили список стандартных вариантов, каждый из которых можно отредактировать или удалить и добавить новые.

Чтобы выбрать лейбл, перейдите в настройки товара и поместите курсор мыши в поле Выберите лейбл в поле Лейблы

Выберите один или несколько лейблов

Чтобы отредактировать название или цвет лейбла, перейдите в панели управления в раздел Управление Лейблы

Нажмите на любой из лейблов и отредактируйте его: введите в специальное поле название и выберите цвет из готовой палитры.

В окне предпросмотра оцените результат вашей работы, сохраните и смело используйте в настройках товара.

Если вы хотите видеть другие полезные возможности или вам не хватает функционала, обязательно расскажите нам об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com.

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