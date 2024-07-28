Старонка 3.0 — что с нами происходит?

Мы немного затаились последние пару месяцев и вот почему: мы готовили новую версию Старонки! Мы хотим помогать бизнесам расти, и стараемся делать всё, чтобы у вас был легкий и удобный инструмент для управления своим делом в интернете.

Что же изменилось?

Короткий ответ — всё. Действительно всё: внешний вид, почти все интерфейсы, настройки, оплаты. Давайте пройдёмся по обновлениям. Не будем углубляться во все детали, но поговорим о том, где изменений больше всего.

Дашборд — это первая страница, которую вы видите, когда входите внутрь вашего сайта. Теперь он показывает базовую информацию о сайте и основные показатели, как ваш сайт работал последние 30 дней: просмотры страниц, заказы, выручка. Всегда будьте в курсе того, что происходит! Кроме того, там появился помощник по запуску сайта, который расскажет, что надо настроить для успешного продвижения в интернете.

Управление заказами. Раньше заказы можно было просматривать и переносить в разные папки. Это неплохо, но часто недостаточно для действительно удобной работы. Поэтому теперь, в новой Старонке, заказы можно легко фильтровать и искать, редактировать и удалять, можно управлять оплатами, добавлять заказы изнутри и даже оставлять в них заметки. Это может серьезно упростить ежедневную работу и позволит нашим клиентам собрать полную базу заказов в одном месте.

Статистика. Теперь встроенная веб-аналитика расскажет о работе вашего сайта намного больше, чем раньше. Просмотры, посетители, конверсии в заказы, самые популярные страницы и источники трафика за последние 30 дней и в сравнении с предыдущим 30-дневным периодом — всё как на ладони и без сторонних сервисов.

Работа с товарами. В новом интерфейсе работа с товарами стала намного проще: больше фильтров, переработанный список товаров, а ещё всё стало заметно быстрее. Настройки товара тоже изменились и стали понятнее и чище, а это описания товаров, работа с картинками, настройки вариантов товаров и SEO-информации. Мы уверены, что вы оцените эти обновления!

Управление формами. Мы переработали подход к конструктору форм, добавили несколько самых частых полей и явно выделили настройку автоматических действий после заполнения формы вашими клиентами. Это позволяет легко настраивать онлайн оплаты, события в аналитических системах и уведомления после заказа.

Настройки сайта и интеграции. Настройки теперь все в одном месте и явно разделены на разные категории (общие настройки сайта, настройки домена, ограничение доступа и т.д.). Более того, настройки и интеграции теперь живут в разных разделах, чтобы ориентироваться во всех возможностях сервиса стало еще проще.

Также весь интерфейс сейчас в светлых цветах, зеленый стал главным, на разных страницах появились ссылки на смежные настройки и пропало много небольших недочетов. В базе знаний пока еще скриншоты из старого интерфейса, но совсем скоро и эта область станет лучше.

Что дальше?

У нас много планов. Мы хотим обновить внешний вид всех блоков, упростить работу в дизайн-редакторе, добавить возможностей CRM-системе, добавить автоматизации и много-много всего. Мы стремимся построить настоящую платформу для тех, кто хочет легко продвигать развивать свои проекты, будь то продажа своих услуг, курсов, hand-made вещей, творчества или вообще чего угодно. Мы верим, что можно развивать свое дело с удовольствием и с заботой о своих покупателях.

Вам понравилось?

Расскажите о своих впечатлениях в этой форме. Мы подготовили пару вопросов, чтобы понять, становится ли нашим клиентам удобнее пользоваться сервисом. Впереди еще много работы и мы хотим свериться с вами и убедиться, что делаем действительно важные вещи.