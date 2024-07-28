Старонка признана одним из лучших сайтов 2018
Егор Курьянович для раздела Новости
Друзья, совсем недавно завершилась выставка Тибо, а вместе с этим определились самые лучшие сайты в байнете. В этом году у интернет-премии Тибо появилась подходящая номинация для нашего сервиса — «Вендор, платформа, сервис», поэтому мы решили поучаствовать. В общей сложности на конкурс было подано более 300 заявок от различных белорусских интернет-ресурсов.
Наша номинация, на удивление, оказалась достаточно популярной, в финал вышло 4 проекта. В неравной борьбе мы смогли обойти сайт Texas Chicken и сервис поиска транспорта ОБРАТКА.БАЙ, но уступили сайту туровского молочного комбината и заняли почетное второе место!
Нам очень приятно, что наш сайт оценили так высоко, ведь мы разрабатываем его скорее как дополнение нашему основному сервису. В ближайшее время мы планируем сделать множество мелких улучшений для сайта, чтобы вам было ещё удобнее им пользоваться.
Егор Курьянович
Веб-разработчик с 15-летним стажем, автор популярных белорусских и международных онлайн-сервисов, написал книгу об HTML5, когда это ещё не было мейнстримом. Очень любит вишневые лакомства.
