Старонка и Яндекс приготовили для вас уникальную акцию — промокод на 130 белорусских рублей при создании первой рекламной кампании в Яндекс.Директе

Вы можете воспользоваться предложением, если у вас есть сайт на Старонке, и вы запускаете свою первую рекламную кампанию в Яндекс.Директе. Промокод с условиями его использования вы получите в письме после оплаты любого тарифного плана в Старонке.

Как активировать промокод:

1. Ознакомьтесь с полными условиями акции.

2. Создайте свою первую рекламную кампанию:

— самостоятельно,

— через сотрудников Яндекса,

— с помощью сертифицированных специалистов

3. Сформируйте счёт на оплату. Минимальная сумма пополнения — 100 белорусских рублей (без НДС).

4. Введите полученный промокод в соответствующее поле на странице выбора способа оплаты.

5. После оплаты на счёт вашей рекламной кампании в Яндекс.Директе будут зачислены дополнительные 130 белорусских рублей.

По вопросам использования промокодов обращайтесь в нашу службу поддержки — онлайн-чат на сайте или на почту help@kvitly.com

Или в отдел клиентского сервиса Яндекс.Директа:

+375 17 336-31-36 (ежедневно с 5:00 до 24:00 по местному времени).