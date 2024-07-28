Сегодня в байнете праздник — мы наконец-то выходим из беты и начинаем делать его лучше в промышленных масштабах! В этой записи я расскажу о том, какой функционал уже доступен в Старонке, а какой мы планируем добавить в ближайшее время. Ну и, конечно, вас ждет пара захватывающих историй из жизни молодой компании.

Одним из самых сложных вызовов в создании продукта, является определение момента, когда функциональность уже достигла того уровня, чтобы за нее можно было брать деньги. Мне кажется, что мы прошли этот этап где-то в сентябре, но только сейчас добрались до того уровня, когда брать деньги стало не стыдно.

Ценности

Отдельно хотелось бы остановиться на тех ценностях и целях, которые мы исповедуем в нашей компании.

Во-первых, мы делаем сложное простым. Это значит, что никаких странных слов вроде FTP, SMTP, DNS, hosting, БелГИЭ и т.п. вы у нас никогда не встретите. Мы стараемся скрыть всю техническую кухню от наших клиентов и дать им возможность сфокусироваться на своих задачах.

Во-вторых, мы любим и уважаем наших клиентов и стараемся добиться ответной любви. Клиентоориентированная и одновременно проактивная поддержка — это наша первоочередная цель. Мы всерьез планируем использовать печеньки, как инструмент маркетинга!

Ну и в-третьих, мы молодая компания и поэтому будем стараться использовать как можно больше инновационных подходов как в рекламе и поддержке, так и во внутренних процессах. Об успехах в этом направлении я напишу в одной из следующих статей.

Конструктор

Итак, на Старонке вас ждет конструктор сайтов. Мы ориентируемся на современные одностраничные сайты, как на идеальный вариант для сайта-визитки. Я думаю, что мода на такие сайты должна прийти к нам в ближайшие годы и Старонка будет на острие этого тренда.

Чтобы пользователям было максимально просто начать использовать конструктор сайтов, мы создаем скелет из нескольких стандартных блоков, к которому можно добавлять или удалять дополнительные разделы, которые, в свою очередь, также можно настроить на свой вкус. Сейчас у нас есть 20 различных блоков: четыре варианта обложки, четыре варианта особенностей, два блока с текстовой информацией, четыре варианта обратной связи, три галереи и три подвала.

Каждый из разделов имеет настройки. Некоторые из них общие для всех: фоновое изображение или настройка отображения в меню. Некоторые специфичные для каждого раздела: положение и размер изображения, настройка формы или кнопки и т.п.

Остальные настройки находятся, соответственно, в пунктах «Стиль сайта» и «Меню сайта». В будущем мы хотим расширить список настроек, а ещё большую гибкость и вариативность создать при помощи возможности добавления эффектов к каждому разделу.

Редактирование содержимого сайта мы сделали максимально простым: если вы хотите заменить картинку — просто нажмите на нее, если вы хотите изменить текст — просто измените его прямо в интерфейсе предпросмотра сайта. Проще не бывает!

Панель управления

Вторая большая часть нашего продукта — это панель управления. Именно здесь наши клиенты будут проводить большую часть времени. В панели управления мы собрали все инструменты, которые могут потребоваться владельцу успешного сайта.

Во-первых, это статистика посещений. Пока она показывает только посетителей, визиты, просмотры и заказы, но мы используем достаточно функциональную аналитическую платформу, поэтому в будущем там появятся как источники посещений, так и прочая интересная информация.

Второй большой функциональный раздел — это заказы. Мы постарались решить проблему работы с заказами приходящими в почтовый ящик и создали небольшую систему управления заказами. Некоторые из наших пользователей жаловались, что теряют клиентов из-за банального беспорядка в почте. Уже сейчас можно параллельно принимать заказы как на личную электронную почту, так и в нашей специализированной системе, а так же изменять статус их выполнения и добавлять метки, чтобы было удобнее ориентироваться.

В-третьих, есть несколько разделов для настройки сайта. Например в разделе «Информация», можно настроить мета-информацию для сайта и даже посмотреть как он будет выглядеть в поисковых системах. В разделе «Формы заказов» можно настроить внешний вид форм обращений под свои нужды, для этого необходимо просто перетащить нужные поля и нажать кнопку сохранить».

Кроме этого, у нас есть интерфейсы для настройки адреса сайта, заполнения реквизитов и выставления счетов. Разработка каждого из этих, невзрачных по описанию разделов, заняло не один месяц.

Цены и тарифы

Мы пытались упростить выбор между нашими тарифными планами и пришли к очень простой ценовой политике — у нас всего два варианта подписки.

Тариф «Хороший» стоит 10$ в месяц и включает в себя весь базовый функционал, но вам остаются недоступны некоторые блоки для создания сайта и некоторые сложные расширения, а также внизу вашего сайта будет размещаться логотип Старонки.

А вот на тарифе «Отличный», за 20$ в месяц, вам доступно абсолютно всё, включая возможность отключить наш логотип. Кроме этого, на «Отличном» мы берем на себя редактирование и обновление сайта клиентов. Вы можете просто позвонить или написать нам, и попросить исправить номер телефона или загрузить новые фотографии, и мы все сделаем за вас!

При оплате тарифного плана «Хороший» на год, в качестве бонуса мы даем адрес .BY в подарок. При оплате тарифного плана «Отличный», дополнительно предлагаем наши услуги бесплатного создания сайта. Бесплатно сделать сайт и иметь на быстром наборе людей, которые будут его за вас обновлять. Это ли не праздник?

Планы

Вы, наверно, уже заметили, что в панели управления есть две вкладки с меткой «скоро». Именно этим мы планируем заняться в ближайшее время: расширения для сайта, которые позволят добавлять внешние системы аналитики, онлайн-консультантов и многое другое. Завершить наш набор «всё что нужно сайту», должна автоматическая система продвижения, которая позволит легко заказать рекламу для сайта, созданного на старонке.

Ну и наконец, сегодня мы приглашаем вас стать первыми посетителями и клиентами Старонки, а сами планируем закатить знатную вечеринку в честь запуска и со следующей недели начать работу над улучшением проекта и привлечением новых клиентов. Удачи нам!