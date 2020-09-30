Только на Чёрную пятницу: 🌱kvitly удваивает вашу подписку
Инна Руденкова для раздела Академия
Удваиваем срок вашей подписки: единственное уникальное предложение от 🌱kvitly в этом году! 🚀
Мы подготовили для вас нечто невероятное — предложение, которое не повторится ни до, ни после. Только с 29 ноября по 2 декабря 🌱kvitly удваивает срок вашей подписки!
Заплатите за два месяца — получите четыре. Оплатите за год — пользуйтесь два года! Это единственное предложение в 2024 году, и если вы пропустите его, вы точно будете жалеть.
Чтобы активировать это предложение, используйте промокод BF2024 при оформлении подписки. Это ваша волшебная кнопка, чтобы получить максимум от 🌱kvitly.
Почему это предложение уникально?
Это не просто скидка или бонус — это настоящая возможность сделать больше, тратя меньше. 🌱kvitly никогда не проводит подобных акций ни до, ни после Чёрной пятницы.
- Простота: никаких сложных условий. Просто введите BF2024 при оплате, и ваш срок автоматически удвоится.
- Максимальная выгода: вы буквально получаете в два раза больше времени для запуска, тестирования и развития своих идей.
Что вы получите с 🌱kvitly?
🌱kvitly создан для того, чтобы сделать процесс запуска вашего проекта максимально лёгким и результативным.
- Сайты за несколько минут. Вы описываете свой проект, а ИИ подбирает тексты и изображения, размещая их в готовом лендинге.
- Умный маркетинг. Генерация постов для соцсетей, рекламных текстов и даже ключевых слов — всё это 🌱kvitly делает за вас.
- Удобное управление. Хотите что-то изменить? Всё интуитивно и занимает минимум времени.
🌱kvitly — это инструмент, который работает на вас, а не наоборот.
Действуйте прямо сейчас! ⏳
Акция действует только с 29 ноября по 2 декабря. Это единственное предложение года, и такого шанса больше не будет. После этой даты тарифы вернутся к стандартным условиям, и вы будете сожалеть, что не начали сейчас.
Не забудьте применить промокод BF2024 при оформлении подписки, чтобы удвоить её срок.
Не упустите момент! Оформите подписку сегодня и получите в два раза больше возможностей для вашего бизнеса. С 🌱kvitly всё возможно — попробуйте и убедитесь сами! 💡
Инна Руденкова
Специалист по продвижению и рекламе. Любит попугаев и котов.
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