В интернете одновременно уживаются тысячи различных магазинов. В Instagram появляются бизнес-аккаунты по продаже косметики, одежды и аксессуаров. А в обычном поиске по одному запросу вам выдаст сотни различных сайтов. Выжить в таком мире конкуренции удается далеко не всем. И некоторые интернет-магазины становятся однодневками. Быстро появляются и еще быстрее пропадают. В этой статье мы расскажем о трех наиболее важных шагах для увеличения продаж. Обращая внимание на эти моменты, легко продвинуться вперед.

<p align="center">![интернет-маркетинг](/blog/content/images/2021/03/pexels-pixabay-265667.jpg)<p>

Шаг №1. Редактура текста

Продающий текст на сайте играет важнейшую роль. В нем сформулировано уникальное торговое предложение, преимущества и другие аспекты, необходимые клиенту. Прочитав пару строк, пользователь должен получить ответы на все свои вопросы и откликнуться на конкретный призыв к действию. Один из первых элементов, который бросается в глаза при переходе — заголовок. Зачастую пользователи делают выбор, руководясь только им. Написав емкий и содержательный заголовок на главной странице сайта, вы добьетесь мгновенного отклика.

На что необходимо обратить внимание при выборе заголовка:

Цифры. Если на сайте действует ограниченное предложение или есть скидка, то не бойтесь указывать ее точный размер. Также стоит добавить число выполненных заказов или время существования компании. Любые точные данные вызывают доверие у пользователей при правильном посыле. Так, если магазин существует на рынке уже более 5-лет, значит он символизирует стабильность.

Если на сайте действует ограниченное предложение или есть скидка, то не бойтесь указывать ее точный размер. Также стоит добавить число выполненных заказов или время существования компании. Любые точные данные вызывают доверие у пользователей при правильном посыле. Так, если магазин существует на рынке уже более 5-лет, значит он символизирует стабильность. УТП. Постарайтесь очень четко обозначить уникальное торговое предложение. Выделите свои преимущества перед другими компаниями. Что вы можете дать, чего не получит клиент у конкурентов? Доставляете товар по городу за 45 минут? Напишите об этом! Делаете мебель по эскизам заказчика? Напишите об этом на сайте!

Постарайтесь очень четко обозначить уникальное торговое предложение. Выделите свои преимущества перед другими компаниями. Что вы можете дать, чего не получит клиент у конкурентов? Доставляете товар по городу за 45 минут? Напишите об этом! Делаете мебель по эскизам заказчика? Напишите об этом на сайте! Добавьте адресный призыв к действию. При продаже курсов или открытии магазина для определенной аудитории это стоит обозначить: «Купите курс английского для IT со скидкой 30%».

При продаже курсов или открытии магазина для определенной аудитории это стоит обозначить: «Купите курс английского для IT со скидкой 30%». Короткий заголовок. Постарайтесь написать заголовок без употребления лишний прилагательных, особенно если они пустые и не несут в себе смысловой нагрузки: самый лучший, уникальное предложение, современные технологии.

Сразу за заголовком следует основной текст. Он должен быть простым, доступным для понимания, без изобилия терминологии и непонятной лексики. Кроме того, постарайтесь избегать слишком длинных слов. Разбейте текст на абзацы, чтобы читателю было проще ориентироваться в смысловых блоках. Так ему достаточно будет быстро пробежаться глазами и сразу же выловить самую главную информацию. И как бы не было велико желание расписать, насколько вы хороши в своем деле — избегайте воды и бахвальства. Клиенту это не интересно, у него есть проблема, вы призваны ее решить. Если такой текст не показывает, как за счет своих уникальных преимуществ вы решите боль пользователя, ему не место на сайте.

<p align="center">![увелечение продаж](/blog/content/images/2021/03/pexels-startup-stock-photos-7103.jpg)<p>

Шаг №2. Больше кнопок целевого действия

Очень немногие пользователи сайта готовы пролистать его до конца и там заполнить форму обратной связи. Как минимум — это ужасно неудобно, особенно если придется пролистать длинный лендинг в поисках заветной кнопки. Поэтому необходимо разместить кнопки сразу в нескольких местах. Важно помнить, что их стоит добавить сразу после коммерческого предложения. Так пользователь четко будет понимать цель и смысл покупки или заполнения формы. Если вы предлагаете одну услугу, то лучше всего сделать все кнопки в едином стиле и с одинаковым призывом: «Получить консультацию», «Заказать» или «Забронировать».

Как быть с теми, кто не может сразу решиться на покупку? Существует определенная категория клиентов, которой необходимо все основательно обдумать перед покупкой, “созреть” для этого шага. Таких пользователей лучше заманить в социальные сети. Пусть они получше ознакомятся с ассортиментом, почитают отзывы и просто не забывают о компании. На сайт ссылки социальных сетей можно добавить с помощью специальных бесплатных сервисов. В качестве дополнения стоит задуматься о подключении чата с онлайн-консультантом, который в реальном времени ответит на все вопросы.

<p align="center">![маркетинг](/blog/content/images/2021/03/checkout-button.jpg)<p>

Шаг №3. Помогите клиенту заключить сделку

Помогите потенциальному клиенту сделать свой выбор и остановить его именно на вас. Хороший продавец всегда знает, как лучше всего презентовать товар. А в онлайн-пространстве добиться желаемого еще легче. Главное не навязываться, подтолкните пользователя, но не заставляйте его совершать ненужную покупку. Какие инструменты можно использовать?

Сравнение цен. Зайдите на несколько сайтов своих конкурентов, посмотрите какую цену они предлагают за схожий набор услуг. Постарайтесь отразить на своем ресурсе преимущества от заказа именно у вас.

Зайдите на несколько сайтов своих конкурентов, посмотрите какую цену они предлагают за схожий набор услуг. Постарайтесь отразить на своем ресурсе преимущества от заказа именно у вас. Сыграйте на чувстве потери. Пожалуй, это не самый честный способ, но он хорошо работает. Достаточно продемонстрировать ограниченность предложения и клиент быстрее сделает свой выбор.

Пожалуй, это не самый честный способ, но он хорошо работает. Достаточно продемонстрировать ограниченность предложения и клиент быстрее сделает свой выбор. Сыграйте на стадном инстинкте. Люди с большей готовностью возьмут товар, который до них купила еще сотня человек. Добавьте на сайт яркий блок с цифрами: «Этот товар купило уже 999 пользователей».

Люди с большей готовностью возьмут товар, который до них купила еще сотня человек. Добавьте на сайт яркий блок с цифрами: «Этот товар купило уже 999 пользователей». Акции и скидки. Они всегда привлекают клиентов. Ведь приятнее что-то заказать подешевле. Поэтому постарайтесь периодически организовывать акции: «3 по цене 2», «Купите на такую-то сумму и получите в подарок то-то», а также не забывайте и про обычные скидки.

<p align="center">![увеличение продаж](/blog/content/images/2021/03/sale-signs.jpg)<p>

Заключение

По отдельности эти пункты не помогут повысить продажи через сайт. Однако если все совместить и правильно использовать в работе, то в скором времени от клиентов не будет отбоя. Более того, отредактировав тексты, вы поднимете свой сайт в поисковой выдаче. Ведь качество контента и его полезность для пользователей напрямую влияют на продвижение сайта.