В сегодняшней статье я поделюсь с вами тремя новыми тенденциями в дизайне одностраничных сайтов. Хотите быть в тренде? Читайте, запоминайте и экспериментируйте!

Диагональное размещение

Изображения размещенные на фоновой картинке под углом, создают динамику на сайте.

Пример сайта scaphold.io

Пример сайта baianat.com

Волны

Еще одно интересное дизайнерское решение — волны. Добавьте в некоторые блоки фоновое изображение с волной, чтобы оживить ваш сайт. Много хороших картинок можно найти, например, на freepik. Благодаря улучшенным настройкам в Старонке, теперь вы можете прикрепить фоновое изображение в блоке к нижнему или верхнему краю, чтобы оно оставалось статичным при любых разрешениях экрана и ваша волна не пряталась.

Пример сайта recruitz.io

Пример сайта hellobonsai.com

Пример сайта Jelly — Google Home

Не очевидное разделение блоков

При таком дизайне страницы создается впечатление, что вы взяли в руки буклет. Чтобы создать такой эффект, можно использовать один цвет для всех блоков или воспользоваться нашей новой технологией, при помощи которой сайт кажется «бесшовным». На сайте toptal есть большое количество узоров, которые можно использовать в качестве фона для блоков. Просто загрузите изображение, укажите в настройках блока Повторение Мозаика и Наложение Обычное, а также включите настройку Закрепить при прокрутке. Повторите настройки для каждого блока. Теперь ваш сайт выглядит как буклет! Дополните каждый блок красивыми картинками для привлечения внимания и наслаждайтесь красивым современным дизайном.

Пример сайта developer.apple.com/wwdc

Пример сайта WeDo

Используя Старонку и новые функциональные возможности, которые мы недавно представили, вы можете делать модные и современные сайты, которые помогут вам привлечь еще больше клиентов.