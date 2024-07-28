Вот уже третий год, как мы делаем красивые сайты, а это значит, что пора подвести очередные итоги. Для полного погружения желательно предварительно прочитать отчеты за первый и второй год работы. Я постараюсь рассказать о том, что мы успели сделать за этот год и что планируем на следующий.

Стабильно нестабильный рост

Как и в прошлом году, мы продолжили расти, несмотря на сложную экономическую обстановку в стране. В данный момент на нашей платформе уже более 150 активных подписок, а в сумме сайтов и того больше, ведь мы размещаем уже несколько десятков некоммерческих компаний.

На графике представлены данные только по платным подпискам. Видно, что он немного проседает на последних двух месяцах, это происходит из-за того, что мы в марте перевели пользователей на новые тарифы и многим продлили размещение, и в этой статистике они могут считаться отвалившимися.

Хоккейная клюшка нашей мечты

В статистике есть такой термин график хоккейной клюшки, который после плавной фазы переходит в резкий рост. И мы все ещё находимся в поиске события, которое позволит перейти от медленного роста к заветной клюшке.

В конце прошлого года мы запустили конструктор интернет-магазинов Кошык и поняли, что текущего набора блоков не хватает для полноценной работы с каталогами. Поэтому решили обновить дизайн, заодно исправив все те проблемы, которые выявились за годы работы.

В итоге был подготовлен огромный план по улучшению сервиса, который мы назвали Старонка 2.0. Этот план включает в себя как небольшие улучшения, так и глобальную переделку на фронтенде и бэкенде. В итоге должен получиться полноценный перезапуск сервиса, который, мы надеемся, и станет клюшкой нашей мечты!

Платежные системы — это новый черный

Странным образом, на третий год создания сайтов к нам чуть ли не каждую неделю стали обращаться люди с просьбой подключить платежную систему для приема платежей онлайн. За прошедший год мы подключили 5 белорусских платежных шлюзов и ещё два находятся в разработке.

Таким образом, мы становимся все ближе к открытию Рахунка, как универсального инвойсинга для Беларуси, чем в прошлом году. И сразу после запуска Старонки 2.0, планируем вплотную им заняться.

Благодарности и подарки

Мы благодарны постоянным клиентам, которые уже несколько лет пользуются нашими услугами. А также нашим партнерам, которые помогают рассказывать о Старонке и рекомендуют ее своим клиентам.

Ну и напоследок, уже традиционная рубрика с подарками. В этом году мы бы хотели помочь всем тем людям, которые так и не смогли создать сайт за три года работы нашего сервиса. Поэтому решили предложить бесплатное создание сайта при оплате размещения на 300 и более рублей на любом тарифном плане!

С днём рождения нас!