Учет и аналитика входящих звонков необходима для оценки эффективности различных рекламных каналов. То есть вы сможете понять сколько клиентов принёс тот или иной источник, так как пользователям, пришедшим из Яндекс, Google и др. будут показываться разные телефонные номера. На этой неделе мы представляем новую интеграцию с одной из кол-трекинговых систем — call-tracking.by.

Call-tracking.by — это система динамического и статического кол-трекинга с подробными отчетами телефонных звонков со всех рекламных источников. Грубо говоря, с помощью специального скрипта, посетителям вашего сайта будут показываться разные телефонные номера, в зависимости от utm-меток, с которыми они пришли на сайт. Система интегрирована с операторами связи и перенаправляет звонок с кол-трекинг номера на ваш телефон. Далее call-tracking.by составляет подробные отчеты, в которых можно отследить источники появления звонков.

Подключить call-tracking.by можно так же легко, как и любое другое расширение. Для этого зайдите в раздел «Расширения» и выберите интеграцию «КолТрэкингБай».

Далее введите уникальный идентификатор в поле «Идентификатор». Идентификатором является набор из 36 символов после знака ? в коде, который вы получили от call-tracking.by.

Заполнив поле, нажимаете «Добавить», сохраните и опубликуйте сайт. Теперь ваш сайт проинтегрирован с системой call-tracking.by.

Возможно вы хотели бы увидеть интеграцию с нужной системой, которой у нас еще нет или какой-либо новый функционал? Напишите нам на почту и следующим может стать именно ваше расширение.

<iframe src="https://giphy.com/embed/XIBqUqXI9guly" width="480" height="192" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe>