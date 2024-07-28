Что у хорошего сайта под капотом?

Сайт — это не только то, что вы видите у себя на экране, а ещё огромное количество технологий под капотом. Если продолжать использовать в качестве примера автомобили, то получается, что сайты могут выглядеть одинаково, но спортивные версии едут быстрее и доставляют больше удовольствия как водителю, так и пассажирам.

Производительность

Что же входит в невидимую снаружи «прокачанную» версию сайта? Во-первых, это оптимизация загрузки сайта. Про это много говорят и пишут, а также существует куча инструментов для анализа скорости загрузки сайта. Скорость загрузки сайта влияет как на конверсию и удовлетворенность посетителей, так и на ранжирование сайта поисковыми системами.

Отправка запроса

Для того, чтобы сайт начал загружаться, следует сперва отправить ему запрос, а перед этим узнать где именно находится сервер. Таким образом, это время состоит из DNS-запроса на трансформацию, имени сайта в адрес сервера и HTTP-запроса на загрузку страницы.

Если сайт находится «недалеко»: в Европе или России, то на каждый из этих запросов уходит порядка 100 мс. А если где-нибудь за океаном, то и все 200 мс. Мы размещаем наше оборудование в Беларуси, что дает выигрыш нашим клиентам в 100 200 мс на этом этапе.

Генерация страницы

Скорость, с которой сервер может вернуть HTML-страницу сайта. И чем больше данных ему нужно обработать, чем больше запросов к базе данных, тем дольше приходится пользователю ждать. Только после получения страницы, браузер клиента начнет загружать остальные ресурсы: стили, графику, звук и т.п.

Мы, следуя современным трендам, генерируем статические сайты, следовательно сервер вовсе не тратит времени на генерацию страницы.

Загрузка ресурсов

От получения страницы и до полной загрузки сайта происходит множество магии, как на стороне клиента, так и сервера. Это очень обширная тема и, честно сказать, достойна отдельной статьи. Но если коротко, то следует помнить об оптимизации графики, минификации стилей и кода, обходе ограничений на параллельную загрузку ресурсов в браузере, сжатии передаваемых файлов и указании правильных заголовков для кэширования на клиенте, размещении ресурсов в нужном порядке на странице для быстрейшего рендеринга браузером, асинхронной загрузке и многом другом.

Большинство сайтов сделаны без оглядки на эти принципы, а некоторые из них вовсе невозможно реализовать на общем хостинге. Мы в Старонке изначально проектировали наш сервис с учетом этих особенностей, что дает нам и нашим клиентам очевидное преимущество перед конкурентами.

Метаданные

Современный сайт — это не только данные для людей, но и огромное количество информации для роботов, путешествующих по сети. Не стоит недооценивать полезность добавления такой информации. Именно семантическая микроразметка позволит вашему сайту стать полноправным членом мировой паутины, ну и, конечно, повышает привлекательность отображения вашего сайта на сторонних сервисах.

Микроформаты — именно так называются стандарты расстановки дополнительной информации прямо в коде страницы. Они позволят не просто указать информацию о товарах, событиях, людях и важных местах, но и гарантирует, что роботы ничего не перепутают.

Разметка «schema.org», созданная объединением поисковых систем Google, Yahoo, Bing и Яндекс. Во многом дублирует информацию микроформатов, но нацелено именно на данные, которые нужны поисковикам для более точной обработки вашего сайта.

Разметка «Open Graph» — стандарт, который был разработан Facebook, чтобы веб-мастера могли улучшить представление их сайта внутри соцсети. Например для построения красивого предпросмотра страницы, при добавлении ссылки в сообщение в фейсбуке или вконтакте.

Конечно же, кроме перечисленных синтаксисов, существуют и другие варианты микроразметки и каждый из них хорош по-своему. Мы предоставляем всю мощь этого инструмента нашим клиентам, причем делаем это незаметно.

Просто знайте — под капотом у клиентов Старонки всё отлично!

Хотите свой сайт, который можно собрать самому за вечер? Сделайте его на 🌱kvitly — конструкторе сайтов с готовым хостингом под белорусские законы.