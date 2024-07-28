UTM-метки: что это и для чего они нужны
Ангелина Нехай для раздела Академия
Начиная настраивать рекламную кампанию и проводить ее анализ, вы можете столкнуться с необходимостью узнать информацию об источниках трафика. Эти сведения помогают понять откуда пришли пользователи: личный сайт, социальные сети, а может быть контекстная или таргетинговая реклама.
Так что же такое UTM-метка? UTM-метка — это часть ссылки, которая пишется в адресной строке после знака «?». Она считывается поисковыми системами Google и Яндекс, обрабатывается, и, выдает соответствующий результат. Другими словами, это своего рода универсальный язык для разных систем аналитики.
Для чего используются UTM-метки:
- Для проведения А/Б тестирования;
- При массовой email-рассылке. С помощью UTM-метком можно понять какое из писем чаще открывают и из какого письма больше переходов по ссылкам;
- При проведении рекламных компаниях на разных площадках и ресурсах. Метки помогают узнать детальную информацию о всех источниках трафика.
Из чего состоит UTM-метка
Любая метка состоит из двух частей: параметр и значение метки. Рассмотрим в качестве примера метку ниже:
https://staronka.by/?utm_source=google
Давайте подробнее разберем что есть что. Параметр — первое слово после знака «?». В ссылке выше это utm_source, дальше пишется знак «=» после которого идет значение метки.
При создании utm-метки везде используются одинаковые параметры. Для того, чтобы было проще самостоятельно создавать метки мы познакомим вас со списком и значениями основных параметров.
- utm_source — источник трафика, т.е. откуда пришел ваш клиент;
- utm_medium — тип трафика: e-mail рассылки, оплата за клик или показы и д.т.;
- utm_campaign — название рекламной кампании;
- utm_term — ключевое слово;
- utm_content — помогает отличать объявления внутри одной рекламной кампании друг от друга.
Для расширенной статистики также могут использоваться динамические параметры, это поможет сформировать более детальную картину и лучше понять вашего пользователя. Динамические параметры идут после основной ссылки в фигурных скобках «{...}». Стоит отметить, что динамические параметры отличаются для рекламных систем Google Ads и Яндекс.Директ.
Зачастую, в одной ссылке используется сразу несколько UTM-меток с несколькими параметрами: источник трафика, тип трафика и название рекламной компании. Без них ссылка не дает достаточно информации для аналитики, это так называемые обязательные параметры.
Заметим, что параметры пишутся всегда одинаково, а вот значения могут отличаться. Они прописываются на любом языке, с использованием строчных и прописных букв. Кроме того, запомните, что слова в ссылке пишутся через нижнее подчеркивание. А UTM-метки отделяются друг от друга знаком амперсанд — «&».
Где сгенерировать UTM-метку
Для начала подключите и настройте на сайте Яндекс.Метрику и Google Analytics. Сделать это можно перейдя в настройки сайта, в раздел «Расширения». Инструкции:
«Яндекс.Метрика — продвинутый счетчик посещений» и «Google Analytics — продвинутый счетчик посещений» помогут сделать все правильно. Дальше перейдите в один из специальных сервисов и сгенерируйте UTM-метки: Google или Callibri. Сделать это очень легко, просто введите в поле уже имеющуюся ссылку на ваш сайт и система сгенерирует utm-метку.
Распространенные ошибки при создании UTM-метки
Пробелы. Их нельзя использовать в UTM-метках. Между словами вместо пробела обязательно ставьте нижнее подчеркивание и используйте другие знаки препинания. Если вы используете генератор меток, то этой проблемы можно избежать, но проверять конечную ссылку обязательно надо.
Отсутствуют знаки «?» и «&». Это обязательные ссылки в метке, без них при переходе по ссылке браузер может выдавать ошибку. Не забывайте проверять их наличие.
Опечатки. Сервисы аналитики не распознают такие метки. Поэтому используйте генераторы UTM-меток, чтобы избежать таких ситуаций. Удобнее всего сохранить полученную с помощью генератора ссылку в документе и потом просто копировать ее и вставлять.
Один источник трафика назван по-разному. Значение метки можно написать как google или Google и это будет две разные ссылки с разным трафиком. Обязательно проверяйте какими буквами написана метка: строчными или прописными.
Заключение
Конечно, в голове может возникнут справедливый вопрос: «В рекламных кабинетах есть автопометки, так зачем мне нужна UTL-метка?». Все верно, но сервисы Яндекса взаимосвязаны между собой и распознают не все переходы из Google. А сервисы Google распознают не все переходы из Яндекса. Из-за этого теряется очень много полезной информации для аналитики. Поэтому вам обязательно стоит набраться терпения и научиться пользоваться UTM-метками для сбора точных данных.
Ну а если возникнут вопросы, то мы вам обязательно поможем!
Ангелина Нехай
Специалист службы поддержки. Любитель зеленого чая и белого шоколада. Лесной обитатель и просто хороший человек.
