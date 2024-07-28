Согласитесь, далеко не все пользователи ищут товары внутри интернет-магазина. Очень часто они вводят запрос в поисковике, а затем переходят на наиболее интересную страницу товара. Привлечь внимание потенциального клиента можно с помощью оформления сниппета — информационного блока, находящегося рядом со ссылкой на страницу.

Теперь у вас появилась возможность настроить сниппет не только для всего сайта или страницы, но и для карточки с товаром! Чтобы указать нужную информацию, достаточно перейти в раздел «Товары», открыть карточку и зайти во вкладку «SEO-настройки». Затем написать заголовок с описанием и сохранить правки. В самом верху есть окно для предпросмотра, в нем видно как будут отображаться данные в поисковой выдаче.

При экспорте каталога вы также сможете отредактировать информацию в CSV-файла файле. Нужные вам столбцы называются «seoTitle» и «seoDescription».

<p align="center">![SEO](/blog/content/images/2021/10/0.png)<p>

Если вы хотите видеть другие полезные возможности или вам не хватает функционала, обязательно расскажите об этом в письме. Все замечания и пожелания принимаем на почту help@kvitly.com

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