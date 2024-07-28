Карточка товара — важная составляющая интернет-магазина. Красивые изображения, описание товара, возможность сделать покупку в один клик — все это влияет на желание клиента купить предложенный товар. И, порой, ключевую роль играют именно фотографии. Пролистывая изображения, клиент получает детальное представление о продукте: цвете, размере, материалах, дизайне и так далее.

Теперь вы легко можете менять порядок уже загруженных изображений в карточке товара. Как это работает? Все очень просто! Перейдите в раздел «Товары», откройте карточку товара, пролистайте ее немного вниз, а затем зажмите нужную фотографию курсором мыши и переместите ее влево или вправо.

Первое изображение по умолчанию станет основным в карточке товара и в разделе товары на сайте.

<p align="center"> ![карточка товара](/blog/content/images/2021/10/1-1.png)<p>

<p align="center"> ![интернет магазин](/blog/content/images/2021/10/2-1.png)<p>

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