Встречайте новый дизайн-редактор

Мы верим, что создание сайта должно быть простым, быстрым и приятным. Именно поэтому мы обновили дизайн-редактор — теперь он стал удобнее, понятнее и готов к новым возможностям. Это обновление — один из самых больших шагов вперед для нашего сервиса.

Что же изменилось?

На самом деле, изменилось почти всё. Мы полностью перестроили работу с настройками блоков, чтобы упростить этот процесс для вас и легко добавлять новые функции в будущем. Но обо всём по порядку!

Во-первых, мы полностью поменяли подход к редактированию сайта. Дизайн-редактор всё ещё мгновенно отображает все изменения и показывает сайт таким, каким он будет при публикации. Но теперь дизайн и тексты редактируются только в боковых панелях. Это даёт больше возможностей сделать текст именно таким, каким нужен вам. Работать с редактором всё ещё очень легко — просто кликните на элемент, который хотите изменить, и продолжайте работу в боковой панели.

Во-вторых, мы разбили настройки блоков на категории, и теперь найти нужную настройку стало гораздо проще.

В-третьих, во время работы над этим обновлением мы как будто пересобрали каждый раздел, который можно добавить на сайт: исправили множество неточностей и ошибок и добавили новые варианты настроек. Вот несколько примеров:

теперь можно настроить соотношение сторон в разделах с сеткой карточек, чтобы картинки больше не «прыгали» и оставались одной высоты;

у изображений появился новый эффект «тень»;

стало возможно отключать кнопки, формы и изображения в блоках, где раньше это было невозможно.

Кроме того, стало проще настраивать альбомы, везде появилось больше подсказок и объяснений, стало понятнее, что происходит с формами, а настройки меню теперь в разы удобнее, чем были раньше.

Что дальше?

Мы понимаем, что создавать сайты сложнее, чем кажется. Поэтому наша цель — максимально упростить этот процесс: чтобы вы тратили меньше времени, а сайты получались красивыми и функциональными при минимуме усилий. Дальше мы продолжим двигаться именно в этом направлении:

будем интегрировать искусственный интеллект там, где он принесёт максимум пользы;

пересмотрим дизайны разделов, чтобы сайты выглядели ещё лучше.

Конечно, мы продолжим развивать редактор сайтов, чтобы он поддерживал все ваши и наши задумки. Оставайтесь на связи!

Это большое обновление очень ценно для нас и важный шаг вперёд для сервиса 🌱 kvitly. Мы всегда рады вашей обратной связи. Если у вас есть идеи по улучшению, смело пишите в чат на сайте или на почту hello@kvitly.com.