Выбор статуса товара в интернет-магазине

Чем больше характеристик есть у товара в интернет-магазине, тем более полную информацию вы можете предоставить клиентам, что позволяет повысить продажи и лояльность покупателей. Название продукта с подробным описанием, к примеру, дают полное представление о товаре, артикул помогает его найти, а статус указывает на наличие продукта на складе или сообщает о его скором поступлении.

Благодаря нашему обновлению, у вас появилась возможность присвоить статус каждому товару в интернет-магазине.

Просто выберите один из предложенных вариантов и он будет отображаться в карточке товара и в разделе «Товары».

Для изменения статуса перейдите в раздел «Товары», откройте нужную карточку, а затем, в правом блоке выберите подходящий вариант.

<p align="center">![статус заказа](/blog/content/images/2021/10/1.png)<p>

<p align="center">![есть в наличии](/blog/content/images/2021/10/2.png)<p>

При выборе статуса «В наличии» клиент сможет открыть карточку товара и сделать заказ, при выборе статуса «Нет в наличии» возможность положить товар в корзину пропадет.

<p align="center">![нет в наличии](/blog/content/images/2021/10/3.png)<p>

<p align="center">![интернет магазин](/blog/content/images/2021/10/4.png)<p>

Изменить название статуса товара можно перейдя в раздел «Управление», во вкладку «Общие настройки» и пролистав ее немного ниже.

<p align="center">![статус товара](/blog/content/images/2021/10/3-1.png)<p>

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