Как вы обычно принимаете оплаты? Если вы сразу знаете стоимость услуги или товара, всё просто: можно принимать оплату онлайн сразу при создании заказа. А что если у вас более сложный процесс и вам важно сначала подтвердить заказа, согласовать сумму и только потом предлагать клиенту оплатить услуги? У нас есть ответ: возможность выставить счет из уже созданного заказа и отправить клиенту ссылку для оплаты!

Теперь после того, как ваш клиент создал заказ, но еще его не оплатил, вы можете сформировать счет прямо из деталей заказа. Это значит, что больше не надо это делать из платежного сервиса, и всё может быть в одном месте.

Как это работает?

Очень просто! Когда вы работаете с неоплаченным заказом и у вас подключены платежные системы с возможностью выставления счета, вы увидите кнопку “Выставить счет”. Она сгенерирует ссылку, которую можно скопировать и отправить клиенту для оплаты. Когда ваш клиент оплатит заказ, мы пометим его оплаченным.

Что поддерживается?

Это работает в большинстве платежных систем: Stripe, PayPal, Альфа-Банк Беларусь, ЮKassa, ArtPay, expresspay и bepaid.

Если вы ещё выбираете, через кого принимать оплату, сравните варианты в обзоре платёжных систем, шлюзов и агрегаторов в Беларуси.

Что дальше?

Мы будем работать над CRM-системой, чтобы вам было проще управлять заказами. Автоматизации писем, больше прозрачности в истории заказа, больше гибкости — планов очень много! Будьте на связи 😉