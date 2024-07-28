Почему воровать сайты у Старонки глупо

Сегодня один из тех дней, когда происходит какое-то событие и ты осознаешь, что всё, чем ты занимаешься, позволяет менять мир в лучшую сторону. И да, сегодня мы нашли первого клона сайта, сделанного на Старонке. Чувствуем, что уже можем начинать конкурировать со музеем клонов студии Артемия Лебедева

Мы, конечно же, не против и ничего предпринимать в таком случае не будем, даже плохо скопированный сайт получился лучше, чем средний сайт по байнету. Но мне хотелось бы рассказать, почему так делать глупо (ну, кроме очевидного факта воровства).

Как можно забрать сайт у Старонки

Украсть можно абсолютно любой сайт и для этого в сети есть куча отличных инструментов. Но давайте взвесим все за и против. Предположим, вы уже его украли и у вас есть архив сайта вашей мечты. Что же делать дальше?

Вариант 1: Загрузить на самый дешевый хостинг

Да, большинство людей считают, что переплачивать лишние пару долларов за сайт — это непозволительная роскошь. Сейчас в Беларуси стоимость размещения начинается от 60 тыс. руб., (кстати, минимальный тариф у Старонки 125 тыс. руб). На таких тарифах у хостинговых компаний обычно нет доступа к базам данных, а значит разместить полноценную систему управления сайтом невозможно. Это значит, что заказы через сайт вы получать не сможете.

Чтобы обновить такой сайт, его нужно скачать по FTP, внести изменения и загрузить новую версию обратно. Для любого изменения, вам самостоятельно придется редактировать исходный код или просить кого-то, возможно даже за определенную плату. В Старонке всё с точностью до наоборот: для обновления сайта нужно всего пару раз кликнуть мышью. Кстати, клон нашего сайта уже устарел, ведь мы практически ежедневно улучшаем Старонку, а это значит и каждый сайт наших клиентов постоянно становится лучше благодаря новым возможностям конструктора.

Помните, что поддержка хостера никогда не даст вам ответ на вопросы по сайту, они продают хостинг, а не занимаются вашим сайтом. Такие дела.

Плюсы:

Вы экономите около 60 тыс. руб. в месяц. Это где-то одна чашка хорошего кофе в Минске.

Минусы:

Для любого обновления сайта нужно тратить силы, время и деньги.

Без серверной части нет возможности получать заказы или отзывы клиентов с сайта.

Сайт не обновляется, баги не исправляются, новые возможности не появляются.

В случае возникновения проблем, нет поддержки, которая бы ответила на вопросы по сайту.

Вариант 2: Использовать дизайн для другого движка

В таком случае вам потребуется уже продвинутый хостинг, на котором можно развернуть какую-нибудь популярную систему управления сайтом. Такое удовольствие будет стоить где-то 180 тыс. руб. (кстати, максимальный тариф у Старонки 250 тыс. руб.) Но для того, чтобы дизайн заработал, требуется оплатить создание специальной темы и доработку CMS-для работы с ней, а это совсем не дешевое удовольствие.

В таком случае, вы также теряете возможность получать обновления верстки сайта, расширений и прочего, чем славится Старонка. Кроме этого, вам придется заниматься администрированием сайта. Вот, например, вы знаете, что нужно делать, если ваш сайт кто-то взломал и начал распространять через него вирусы? А обновлять CMS-систему для исправления уязвимостей умеете? То-то же!

Плюсы:

Ваш сайт теперь ваш!

Минусы:

Большая стоимость разработки для поддержки дизайна.

Для любого обновления сайта все еще требуется дополнительное время и деньги.

Сайт не обновляется, баги не исправляются, новые возможности не появляются.

В случае возникновения проблем, нет поддержки, которая бы ответила на вопросы по сайту.

И это ещё не всё

Я старался не вдаваться во все детали, почему самостоятельное ведение сайта — это очень сложно. Начиная от тонкостей верстки, микроформатов, оптимизации графики, интеграций с другими сайтам, верстки под мобильные устройства и многое другое.

Сделать сайт можно и очень дешево, он даже будет выглядеть красивенько. Это как покупать автомобиль по фотографии: если вы не профессионал, то не сможете узнать, как он себя поведет в разных условиях, есть ли проблемы под капотом, сколько будет проблем с ремонтом. Не покупайте автомобили по фотографии!