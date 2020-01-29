Для удобного учета товаров и их быстрого поиска, изделиям стоит присваивать специальные коды — артикулы. Названия для них легко придумать и задать самостоятельно. Однако при этом стоит учитывать несколько важных моментов. В этой статье мы расскажем о том, что такое артикул, подскажем как его составить и указать в вашем интернет-магазине, созданном на 🌱kvitly.

Что такое артикул товара и зачем он требуется

Артикул — это уникальный код товара в интернет-магазине, состоящий из букв и цифр. Его можно прописать самостоятельно или попробовать воспользоваться готовыми артикулами от поставщика. Во-втором варианте есть свои нюансы, обычно импортеры используют отличающиеся друг от друга коды для товаров. Так, если вам один продукт будут поставлять две компании, у него будут разные артикулы.

Важно! Существует ряд товаров, которые пользователи ищут по артикулу. Это особенно актуально для сферы строительства. Рекомендуем воспользоваться сервисом wordstat.yandex.ru, чтобы проверить, насколько часто пользователи сети ищут артикулы ваших товаров. Правильно указанные коды продуктов помогут получить дополнительный трафик из поисковых систем.

Давайте разберемся для чего требуются артикулы:

Учет и закупка продукции. Артикул помогает отслеживать и подсчитывать количество товаров на складе. Помимо этого, он потребуется при использовании программ для складского учета и кассовых терминалов, бухгалтерского ПО. Зачастую, при закупке продукции, поставщику также требуется знать артикул товара.

Артикул помогает отслеживать и подсчитывать количество товаров на складе. Помимо этого, он потребуется при использовании программ для складского учета и кассовых терминалов, бухгалтерского ПО. Зачастую, при закупке продукции, поставщику также требуется знать артикул товара. Проведение анализа востребованности разных категорий товаров. Очень полезная функция для сравнения нескольких вариантов. К примеру, в магазине есть майки с рисунками и с вышивкой. Перед вами встал вопрос, стоит ли продолжать производство маек с вышивкой, окупают ли они себя. Чтобы на него ответить, достаточно присвоить майкам разные артикулы и посмотреть какие чаще берут покупатели.

Очень полезная функция для сравнения нескольких вариантов. К примеру, в магазине есть майки с рисунками и с вышивкой. Перед вами встал вопрос, стоит ли продолжать производство маек с вышивкой, окупают ли они себя. Чтобы на него ответить, достаточно присвоить майкам разные артикулы и посмотреть какие чаще берут покупатели. Оптимизация поддержки. Бывают ситуации в которых трудно понять каким конкретно изделием интересуется покупатель, особенно если товары похожи. В этом случае достаточно спросить артикул у клиента и быстро закрыть возникшие вопросы.

Бывают ситуации в которых трудно понять каким конкретно изделием интересуется покупатель, особенно если товары похожи. В этом случае достаточно спросить артикул у клиента и быстро закрыть возникшие вопросы. Ускорение процесса обмена и возврата товаров. Согласитесь, сообщение «Хочу обменять платье» не такое информативное как «Хочу обменять платье, артикул ALENblack44». Во втором случае уже понятно, что это платье от ALEN, черного цвета, 44 размера.

Содержание артикулов

Артикулы товаров должны быть уникальными, понятными. В каждой букве и цифре должно отражаться определенное значение, содержание. Что можно указать в артикуле:

Наименование производителя;

Данные о материале;

Код страны;

Размер изделия;

Цвет или фасон;

Место в складском помещении;

Другая информация, которая пригодится для опознавания товара и его учета.

Так, для одежды артикул может выглядеть следующим образом 7_A_1_F_CT_G_44

7 — страна (Беларусь, Минск)

A — изготовитель (компания ALEN)

F — женская коллекция (Female)

CT — сделано из хлопка (Cotton)

G — цвет серый (Gray)

44 — размер

Как составлять артикулы

Начните присваивать изделиям артикулы как можно раньше, ведь потом это будет сложнее сделать. Когда интернет-магазин расширяется и в нем пополняется ассортимент, вам потребуется больше времени на работу.

Как это сделать:

Какие данные обязательно требуются для идентификации товара? Составьте список самой необходимой информации для поиска и учета изделий. Помните, в каждом магазине эти параметры будут отличаться.

Придумайте и присвойте уникальный код каждому параметру. Так, цвета лучше всего обозначать английскими буквами: YE — yellow (желтый) или BL — black (черный).

Укажите в карточке товара артикул. Ниже, мы подробно расскажем о том где и как это сделать в 🌱kvitly

Как выбрать подходящие обозначения

Для собственного удобства необходимо разработать и ввести единую систему составления артикулов. Благодаря этому поддержка и другие отделы смогут быстро ориентироваться в товарах. Следуйте простым советам, чтобы создать четкие и понятные артикулы.

Параметры:

Старайтесь располагать самые важные данные в начале, а в конце наименее значимые.

Избегайте перегруженности, чем короче артикул, тем он лучше. Вынесите второстепенные сведения в описание товара. К примеру, размер вполне можно оставить только в описании. Артикул должен содержать только информацию необходимую для поиска и идентификации.

Выбор обозначений:

Все обозначение необходимо прописывать на одном языке. За основу рекомендуем взять латиницу. С ней гораздо проще выходить на зарубежный рынок.

Избегайте букв похожих на цифры. Например, «О» просто принять за ноль, а «I» — за единицу.

Постарайтесь не использовать буквы одинаковые в разных алфавитах: «A», «B», «C». Такой подход избавит вас от ошибок при ручном вводе артикулов.

Выберите для обозначений только заглавные или прописные буквы. Ведь во многих программах заглавные и строчные буквы имеют различное значение.

Откажитесь от пробелов и следующих символов «/», «<«, «>», «*», они легко могут дезориентировать. Примечательно, что в Excel при написании чисел в скобках «/» будет записана дата.

Используйте сразу и буквенные и числовые обозначения. В том же Excel, цифровой код может записаться в виде даты, а часть знаков удалится.

Исключите из артикулов дефис, в некоторых программах он вызовет путаницу. Если обозначение слишком длинное, стоит использовать нижнее подчеркивание.

Не начинайте код с нуля, это также мешает корректной работе необходимого многим программного обеспечения.

Как добавить артикул в 🌱kvitly

Чтобы указать артикул в интернет-магазине, откройте настройки сайта и найдите раздел «Товары». Затем нажмите на нужную позицию и откройте карточку товара.

Пролистайте карточку до самого низа, отыщите поле «Артикул» и заполните его. После этого сохраните правки и опубликуйте сайт.

Артикул отобразится в списке товаров.

А также он будет виден в карточке товара и в письме о заказе, которое придет на электронную почту.

Заключение

Составление артикулов и их добавление в интернет-магазин не отнимает много времени. Важно обратить на это внимание в самом начале ведения своего бизнеса. В дальнейшем они помогут упростить и систематизировать учет и поиск товаров. Помимо этого, артикулы косвенным образом помогают привлечь еще больше пользователей через поисковые системы. Уделите немного времени этому вопросу, чтобы оптимизировать всю работу!