Развитие онлайн-продаж порождает огромное количество интернет-магазинов. В связи с этим, конкуренция среди них возрастает в разы и им приходится буквально сражаться за каждого клиента. Но как выжать максимум из каждого посетителя, как повысить вероятность того, что пользователь вашего сайта станет клиентом? Часто для этого достаточно всего лишь добавить онлайн-консультант на ваш сайт. Так как же онлайн-консультант способствует продажам?

Повышает доверие посетителя

Пользователи любят, когда им помогают с выбором заказа услуги или покупкой товара и быстро отвечают на их вопросы. Как только человек получит достаточно информации, он либо готов будет стать вашим клиентом либо подумает и вернется к вам снова. В любом случае, он оценит качество поддержки и станет лояльнее.

Дает возможность продать больше товара

Человеческий фактор нельзя не учитывать при продажах. Например, человек собирается приобрести альбомы для рисования через сайт и хочет уточнить некоторые детали (плотность бумаги, количество листов). Опытный консультант не только поможет ему с выбором, но и продаст ему сопутствующие товары: краски, кисти или палитру. В результате такого онлайн-диалога довольный клиент получает даже больше, чем рассчитывал, а вы — прибыль.

Открывает дополнительный канал для общения

В силу различных причин, далеко не все люди при заказе услуги через сайт могут позвонить вам напрямую: одни в роуминге и дорожат мобильной связью, у кого-то сломался телефон, а для некоторых психологически непросто набрать незнакомый номер. Установив онлайн-чат, вы увеличите вероятность обращения к вам и ускорите процесс общения с клиентом.

Привлекает внимание

В большинстве случаев, онлайн-консультант появляется сразу же либо спустя некоторое время после захода посетителя на сайт. Человек может задать любой вопрос, своевременно получить ответную реакцию и избавиться от сомнений при выборе той или иной услуги и товара. Помимо этого, диалоговое окно открывается прямо на сайте, а не в новом окне браузера, что позволяет посетителю одновременно общаться с консультантом и просматривать сайт.

Делает общение проще

При онлайн общении у клиента есть возможность правильно сформулировать свой вопрос, исключая уточнений от консультанта, а тот, в свою очередь, сможет обдумать верный ответ. К тому же, консультант сможет дать более полную информацию о продукте и рассказать немного больше, чем указано на сайте.

Увеличивает конверсию сайта

Разумеется, когда консультант своевременно и развернуто отвечает на вопросы, вероятность того, что посетитель станет клиентом возрастает. По статистике, около 25% всех покупок совершается при помощи онлайн-консультанта. При отсутствии такого чата вы теряете часть своих возможных заказов.

Помогает с выбором товара или услуги

Зачастую бывает так, что пользователь не может определиться, что именно ему нужно или делает выбор между несколькими вариантами. При этом можно настроить чат так, чтобы предложение о помощи следовало не сразу после перехода на сайт, а спустя некоторое время, чтобы у посетителя была возможность ознакомиться с вашим предложением. Главное — не переусердствовать, всплывающее окно чата должно появляться на экране один раз, иначе призыв вступить в диалог начнет раздражать человека. Не нужно делать вот так:

Анализирует продажи

Современные онлайн-чаты дают возможность не только общаться, но и собирать аналитические данные, такие как источник перехода, составление профилей клиента, тем самым избавляя владельца сайта проводить дополнительные исследования.

Оставляет контакты пользователя

Если у вас нет возможности быть на сайте круглосуточно, укажите часы, когда с вами можно будет связаться. В остальное время окно чата будет модифицироваться в форму обратной связи, где посетителю будет предложено оставить свои контактные данные для дальнейшей связи. Таким образом, вы сможете связаться с клиентом в рабочее время.

Примерами подобных чатов может быть Jivosite, Chatra и Venyoo. Рекомендуем также воспользоваться нашим новый продуктом — онлайн-консультантом Гутарка. Он работает круглосуточно, и его можно обучить ответам на типовые вопросы посетителей. Если у вас нет возможности быть онлайн, то он вежливо попросит контакты клиента и передаст их вам.

Как видите, онлайн-консультант имеет массу неоспоримых преимуществ. Поэтому, если вы активно пользуетесь сайтом и заботитесь об удобстве и лояльности клиентов, установка онлайн-чата поможет вам при работе с сайтом и увеличит продажи.