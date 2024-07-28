Зачем вам нужен сайт: 10 причин

Начинающие предприниматели не всегда понимают зачем им требуется сайт, для чего тратить на него бюджет и свои силы. При мысли о развитии своего бизнеса не прослеживается четкая взаимосвязь между увеличением продаж и личной платформой для реализации продуктов. На этапе становления интернета, первые ресурсы создавались, в первую очередь, для развлечения и только потом для развития.

В этой статье мы докажем почему важно иметь свой личный сайт. Продемонстрируем его основные преимущества и убедим вас, что даже свое маленькое хобби легко развить в полноценный бизнес, приносящий высокий доход. И для этого вам потребуется выделить немного свободного времени, минимальный бюджет и желание начать работать над новым ресурсом.

<p align="center">![зачем сайт](/blog/content/images/2021/06/pexels-vlada-karpovich-4050315.jpg)<p>

Преимущества личного сайта

Онлайн-офис 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Организовав на сайте круглосуточную поддержку в удобном именно вам формате (оператор, чат-бот подсказки или обучающие статьи), довольно просто привлекать новых клиентов постоянно. Для вас это приток новых пользователей и потенциальных покупателей, для второй стороны это качественный, доступный и удобный сервис.

Организовав на сайте круглосуточную поддержку в удобном именно вам формате (оператор, чат-бот подсказки или обучающие статьи), довольно просто привлекать новых клиентов постоянно. Для вас это приток новых пользователей и потенциальных покупателей, для второй стороны это качественный, доступный и удобный сервис. Сайт — это лицо бизнеса. На нем размещается вся самая актуальная и полезная информация: спектр предоставляемых услуг, товары, расценки, расположение офиса, контактные данные, поддержка, ответы на самые частые вопросы и многое другое.

На нем размещается вся самая актуальная и полезная информация: спектр предоставляемых услуг, товары, расценки, расположение офиса, контактные данные, поддержка, ответы на самые частые вопросы и многое другое. Сайт — это средство для общения с клиентами. Разместите на ресурсе подробное описание товара, способов оформления заказа, оплаты и доставки. Создайте отдельную страницу с данными для поставщиков и партнеров. Подключите онлайн-чат, чтобы отвечать на вопросы клиентов моментально. Добавьте контактные телефоны и электронную почту.

Разместите на ресурсе подробное описание товара, способов оформления заказа, оплаты и доставки. Создайте отдельную страницу с данными для поставщиков и партнеров. Подключите онлайн-чат, чтобы отвечать на вопросы клиентов моментально. Добавьте контактные телефоны и электронную почту. Сайт — это рекламный инструмент. Благодаря грамотному позиционированию и написанию контента, с помощью сайта можно продвигаться в интернете. Компанию начнут узнавать, со временем она завоюет определенный уровень доверия со стороны пользователей. Более того, при наличии дополнительного бюджета, на сайт просто направить клиентов с помощью контекстной рекламы.

А если сайт современный и использует последние технологии, то он будет привлекать потенциальных клиентов без дополнительных затрат или усилий.

Сайт — это средство для снятия барьеров. Именно свой ресурс помогает преодолеть недоверие со стороны клиентов. Сейчас бизнес, не имеющий своего сайта, определенно вызовет вопросы. Ведь именно на нем размещается вся необходимая информация. А на дополнительных страницах стоит отдельно ответить на все самые злободневные вопросы. Иногда клиентам трудно задать свои вопросы лицом к лицу, для них намного проще самостоятельно изучить данные или написать в чат на сайте.

5 целей, которые поможет достичь сайт

Безусловно, основная задача бизнеса и сайта — это увеличение прибыли. Однако существуют менее очевидные, но не менее значимые цели, которые повлияют на развитие вашей компании.

Эффективные продажи онлайн. Сайт точно способствует увеличению продаж. Тут важно помнить, что он обязательно должен быть привлекательно и правильно оформлен и иметь поддержку для клиентов. Чем лучше решаются сомнения пользователей, тем быстрее и охотнее они совершают покупки.

Сайт точно способствует увеличению продаж. Тут важно помнить, что он обязательно должен быть привлекательно и правильно оформлен и иметь поддержку для клиентов. Чем лучше решаются сомнения пользователей, тем быстрее и охотнее они совершают покупки. Работа с партнерами. Правильно выстроенная работа с партнерами помогает оптимизировать все бизнес-процессы. Поэтому важно иметь корпоративный сайт или дополнительные страницы для партнеров. Это поможет привлечь новых партнеров и комфортно выстраивать отношения с действующими. Партнерские программы помогают развиваться не только на местном рынке, но и выходить на зарубежный.

Правильно выстроенная работа с партнерами помогает оптимизировать все бизнес-процессы. Поэтому важно иметь корпоративный сайт или дополнительные страницы для партнеров. Это поможет привлечь новых партнеров и комфортно выстраивать отношения с действующими. Партнерские программы помогают развиваться не только на местном рынке, но и выходить на зарубежный. Имидж компании. Сайт всегда создает определенное представление о бизнесе. Вкладываясь в создание и разработку ресурса, вы работаете и над имиджем компании. Это своего рода визитная карточка в интернете, по которой вас запомнят и с которой будут ассоциировать.

Сайт всегда создает определенное представление о бизнесе. Вкладываясь в создание и разработку ресурса, вы работаете и над имиджем компании. Это своего рода визитная карточка в интернете, по которой вас запомнят и с которой будут ассоциировать. Установление прочных связей с покупателями. Об этом уже упоминалось выше и не один раз. Сайт — прекрасный инструмент для взаимодействия с клиентами. Всего в один клик они могут найти необходимую информацию, почитать отзывы других людей или написать менеджеру. Более того, с помощью сайта легко проводить маркетинговые исследования. Именно они подскажут слабые стороны и выявят истинные потребности пользователей.

Налаживание процессов внутри компании. С помощью корпоративного проекта решаются вопросы связанные со структурными связями подразделений в компании. Ваши сотрудники будут легко решать деловые вопросы и задачи, налаживать бизнес-процессы и находить взаимопонимание внутри офиса.

Заключение

Мы наглядно рассказали о преимуществах создания сайта и его основных целях существования. Сайт необходимо рассматривать не просто как страницу в интернете, где клиенты смогут оставить заявку. Его стоит рассматривать как инструмент для решения своих задач. А главное, создать свой сайт может абсолютно каждый, даже с минимальным бюджетом. Для этого достаточно прибегнуть к помощи конструктора и уже через несколько часов у вас появится свой ресурс. Посмотрите на примеры сайтов и интернет-магазинов для вдохновения!

<p align="center">![интернет магазин](/blog/content/images/2021/06/1-2.png)<p>

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