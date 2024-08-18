Запуск реферальной программы «Пригласи друга»

Нас часто спрашивают, что будет, если я приведу вам ещё своего знакомого, которому тоже нужен сайт? Приходилось каждому клиенту отдельно рассказывать о том, какое вознаграждение он получит. Но с сегодняшнего дня мы официально запускаем программу «Пригласи друга», которая позволит автоматически получать награду за каждого приведенного клиента. Но обо всем по порядку.

Во-первых, вам следует ознакомиться с условиями программы на специальной странице, которая появилась во всех наших сервисах. Там же вы можете получить уникальную ссылку, по которой должен будет перейти ваш друг, чтобы мы поняли, что он пришел по вашей рекомендации.

Клиент, перейдя по вашей ссылке, может зарегистрироваться сразу, либо в течение 30 дней после первого перехода, при условии, что в обоих случаях будет использоваться один и тот же браузер.

Таким образом, вы можете получит вознаграждение и за тех людей, которые посмотрят вашу ссылку, а в следующий раз перейдут по ней самостоятельно.

При оплате вашим другом подписки, и приглашенный, и пригласивший получают по 1 дополнительному месяцу использования соответствующего сервиса совершенно бесплатно. Получается, что выгодно не только приглашать, но и быть приглашенным.

Акция «Пригласи друга» работает только на первый платеж, но не ограничена количеством приглашенных друзей. Чем больше друзей — тем больше подарков!