Офис европейской экспертизы и коммуникаций совместно с «Живой Библиотекой», АРР «Дзедзіч» и изданиями Citydog.by, Vitebsk4.me и «Рэгіянальная газета» уже четвертый год подряд проводят «Зрабілі!» — награждение лучших социальных инициатив Беларуси.

По итогам 2019 года наша Старонка попала в число лучших в номинации «Технологии для общества». Мы уже давно поддерживаем социальные проекты — бесплатно размещаем их сайты.

В 2020 году мы планируем поддержать еще больше инициатив. Поэтому, если вы занимаетесь социальным проектом, пишите в чат поддержки на нашем сайте или на почту hello@staronka.by. Наши специалисты расскажут вам, как получить все привилегии социальных инициатив, включая бесплатный SSL-сертификат и возможность подключения онлайн-платежей.