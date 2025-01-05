bePaid платежи по карте и ЕРИП

Простой прием платежей с использованием системы единого расчетного и информационного пространства (АИС ЕРИП) и платежных карт. Для интернет-магазинов или сайтов без корзины покупок.

Чтобы начать использовать онлайн-платежи на сайте, необходимо заключить договор с одной из платежных систем Беларуси. Перейдите на официальный сайт https://bepaid.by/, нажмите кнопку «Подключиться» и заполните заявку, после чего с вами свяжется менеджер и поможет собрать весь пакет документов для подключения платежей.

После заключения договора на обслуживание с bePaid, вы можете настроить прием платежей на вашем сайте. Для этого перейдите в панели управления в раздел «Интеграции», затем в раздел «Прием платежей» и найдите расширение «bePaid (ЕРИП)» или «bePaid (карты)».

Введите необходимые данные. Для подключения системы ЕРИП к вашему сайту, вам потребуются: Идентификатор магазина (Указан в личном кабинете bePaid), Секретный ключ магазина (Указан в личном кабинете bePaid), Код услуги ЕРИП (Присваивается после заключения договора), Путь в дереве ЕРИП (Используется для инструкций по оплате). Узнать их можно в панели управления bePaid следуя этой инструкции.

Как только введете все данные, нажмите на кнопку «Включить». Поздравляем, расширение подключено к вашему сайту!

Теперь нужно подключить онлайн-платежи к форме.

Для этого передите в раздел Обзор и нажмите на «Настройка форм»

Чтобы настроить платежи, необходимо перейти в редактор форм и создать новую форму или отредактировать существующую. Обязательным полем должно быть поле e-mail (электронная почта).

В выбранной форме перейдите в раздел «Оплата» и выберите способы оплаты, которыми можно будет оплатить заказ. Здесь вы можете указать стоимость к оплате по умолчанию и валюту, если не используете корзину. Нажмите на кнопку «Опубликовать сайт».

После публикации сайта в форме появится галочка «Оплатить заказ онлайн».

При выборе оплаты онлайн, после отправки заказа появится форма, в которой можно выбрать способ оплаты.

При оплате при помощи платежной системы ЕРИП, вашим клиентам будут предложены инструкции с несколькими способами оплаты заказа.

После оплаты заказ будет помечен в панели управления оплаченным.

При выборе споcоба оплаты по карте, клиент будет перенаправлен на защищенную платежную страницу BePaid для ввода данных платежной карты и оплаты заказа.

Теперь вы можете выполнять заказ зная, что оплата уже произведена.