Bing Webmaster. Подтверждение прав.

Сервис Bing помогает следить за индексацией сайта и контролировать ее. Кроме того, он позволит устранять ошибки найденные на сайте и дает возможность проверять его работоспособность.

Чтобы начать работу с сервисом надо перейти на официальный сайт Bing Webmaster и авторизоваться. Пройти регистрацию можно через учетную запись Microsoft, Google почту или аккаунт в Facebook.

После регистрации вам будет предложено ввести адрес сайта и добавить его.

После нажатия на кнопку «Add» у вас будет возможность скопировать код для подтверждения прав на сайт. Вам нужен HTML Meta Tag

Скопируйте значение из поля content и добавьте его в интеграцию в kvitly

И нажмите на кнопку «Включить»

Опубликуйте внесенные изменения на сайте. Как только этот шаг будет сделан, вернитесь во вкладку с Bing веб-мастер и обновите ее. Если все действия сделаны правильны на главном экране откроется личный кабинет с информацией о сайте.